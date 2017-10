Ekinex diventa socio di KNX Italia

A partire da settembre 2017 Ekinex è entrata a far parte dell’associazione KNX Italia in qualità di produttore certificato e riconosciuto di soluzioni domotiche sotto lo standard KNX, un sistema conforme a normative nazionali, europee e internazionali.

KNX Italia è un’associazione che da oltre quindici anni rappresenta un costante punto di riferimento per i costruttori, integratori di sistema, poli universitari e centri di ricerca che hanno scelto la tecnologia KNX quale standard di riferimento per la realizzazione di sistemi domotici e di automazione intelligente degli edifici.

KNX Italia è inoltre l’espressione a livello nazionale di KNX Association, l’associazione europea, con sede a Bruxelles, cui si deve il processo di convergenza che ha reso possibile la definizione del protocollo unico KNX e che oggi annovera circa 250 soci in 29 Paesi.

Le soluzioni sviluppate nei laboratori Ekinex si inseriscono naturalmente nel filone concettuale dell’edilizia più evoluta secondo il protocollo KNX.

“L’attenzione ai principi dello sviluppo sostenibile, al comfort e al risparmio energetico unite all’innovazione tecnologica e al design Made in Italy rappresentano il valore aggiunto di ogni nostro prodotto. La partecipazione all’associazione è stata quindi una scelta naturale per un’azienda che da anni opera con questo standard e in questo modo certifica ulteriormente la qualità dei propri prodotti”, spiega l’ing. Roberto Rocco membro del team Ricerca&Sviluppo di Ekinex ed autore del libro “Domotica con KNX. Nuovi modi di abitare con un sistema domotico aperto, interoperabile e conforme alle norme”. “I prossimi mesi saranno ricchi di impegni per noi sia a livello nazionale che internazionale e vogliamo impegnarci ancora di più nella diffusione del sistema KNX.”

Il team di Ekinex sarà infatti presente a molte fiere di settore, a partire dalla tappa milanese di ARCHITECT@WORK , il 29 e 30 novembre, edizione italiana di uno dei principali eventi in Europa dedicato ai progettisti.

Inoltre è già stata confermata la partecipazione di Ekinex al Light+Building di Francoforte, che si terrà dal 18 al 23 marzo, l’evento internazionale più importante per i professionisti della domotica, dell’illuminazione e dell’ingegneria che raccoglie ogni anno oltre 200 mila visitatori.

