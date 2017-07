Sicurezza in cucina con DOMINA Hotel

Oltre alle funzioni legate al controllo dell’illuminazione, della climatizzazione o della termoregolazione, che possono essere integrate in qualsiasi ambiente, AVE ha pensato a delle soluzioni specificatamente rivolte alla sicurezza della cucina: il sistema di domotica alberghiera DOMINA Hotel può aiutare a prevenire i possibili pericoli dovuti ad un’inadeguata gestione delle fughe di gas o acqua e, anche in caso d’incendio, limitare i danni avvisando puntualmente gli operatori.

In un locale in cui la sicurezza risulta indispensabile, la domotica AVE è in grado di intervenire minimizzando i rischi. Se adeguatamente configurato il sistema DOMINA Hotel è infatti in grado di riconoscere eventuali perdite di acqua, che verranno opportunamente circoscritte mediante la chiusura automatica della valvola principale di mandata e attraverso l’interruzione dell’erogazione della rete elettrica in modo da evitare eventuali cortocircuiti. Tempestivamente avvertito tramite un allarme visualizzato sul PC della reception, l’operatore potrà così provvedere a far riparare il guasto senza dover incorrere in spiacevoli sorprese e in ben più onerosi interventi di manutenzione.

Analogamente il sistema DOMINA Hotel può intervenire anche nella gestione di fughe di gas. Qualora si dovesse verificare una fuoriuscita di gas all’interno della cucina dell’hotel, il sistema domotico interverrà andando a chiudere la valvola di mandata, interrompendo l’erogazione della rete elettrica e aprendo automaticamente finestre e lucernari motorizzati per favorire il ricambio dell’aria. In questo modo, DOMINA Hotel andrà a scongiurare eventuali cortocircuiti evitando così lo svilupparsi di possibili incendi. Come nel caso precedente, l’operatore sarà opportunamente avvisato attraverso un allarme tecnico, permettendogli di mettere in assoluta sicurezza i locali adiacenti e gli occupanti.

Grazie alla perfetta integrazione con il sistema DOMINA Antincendio, DOMINA Hotel è in grado di individuare tempestivamente eventuali principi d’incendio. Anche in questo caso verrà inviata una segnalazione ottico-acustica sul display della reception e saranno opportunamente scollegati i carichi elettrici del locale cucina.

DOMINA hotel si traduce in un centro di controllo evoluto per l’albergo portando affidabilità, comfort e sicurezza in cucina come in ogni altro locale.

Per maggiori informazioni:

www.domoticahotel.com



AVE Spa

www.ave.it