Nuovi caricatori USB BTicino, anche in versione a induzione

Una pratica alternativa al tradizionale caricabatteria.

Una casa intelligente, pratica e funzionale deve fornire risposte concrete alle più diverse esigenze quotidiane. Le nuove prese USB e USB a induzione di BTicino nascono proprio da queste premesse, con l’obiettivo di semplificare la vita di tutti i giorni, consentendo le ricariche veloci di dispositivi elettronici di varie tipologie: smartphone, tablet, ma anche ebook e music reader, console di videogiochi, cuffie, auricolari e speakers.

I nuovi caricatori sono disponibili per tutte le finiture delle linee Axolute, Livinglight e Matix e offrono un perfetto equilibrio tra semplicità, cura del dettaglio e funzionalità. Sono installabili anche sulle raffinate linee sottili Air.

Caricatori USB

I caricatori USB da un modulo, pratici e installabili ovunque, garantiscono una ricarica veloce e una buona intensità, adattandosi alle richieste energetiche delle batterie di ultima generazione.

Con tensione 5 Vd.c., consentono la ricarica di dispositivi elettronici fino a 1.100 mA come cellulari, smartphone e tablet. Questi caricatori si adattano a ogni esigenza e a ogni ambiente grazie all’ingombro ridotto a un solo modulo.

I caricatori da due moduli consentono ricariche sino a 2.400 mA , quindi molto veloci o, ad esempio, la ricarica contemporanea di due dispositivi. Trovano la loro collocazione ideale in soggiorno, in cucina, in ufficio e nelle camere d’albergo.

Caricatori USB a induzione

I nuovi caricatori a induzione di BTicino consentono la ricarica rapida e senza fili di smartphone dotati di ricevitore a induzione o delle cover predisposte, e sono particolarmente adatti per essere installati vicino alle testate del letto e ai top della cucina, in hotel e ambienti di lavoro. Sono dotati anche di una porta complementare USB 2.400 mA.

