Nice apre all’integrazione con Apple HomeKit

Gestione delle automazioni della casa via app

Entrare in casa con Nice oggi è ancora più facile: le soluzioni MyNice sono il frutto della ricerca della collaborazione con il mondo dell’architettura e della progettazione per offrire prestazioni, sicurezza e affidabilità, dove l’innovazione è la capacità di integrare e integrarsi con gli altri sistemi di gestione della casa.

Nice S.p.A., gruppo di riferimento internazionale nell’Home e Building Automation, è tra le aziende pioniere del settore Home Automation ad ottenere la certificazione Apple HomeKit: con l’interfaccia intelligente IT4WIFI, Nice si integra con il mondo Apple HomeKit offrendo il controllo dell’automazione per porte da garage.

Grazie a questa interfaccia, che comunica con la tecnologia HomeKit, puoi controllare l’accesso al tuo garage direttamente da iPhone o Apple Watch, in locale o da remoto, anche quando sei lontano da casa, con la app Casa di Apple o con la app MyNice Welcome HK di Nice per HomeKit.

Con l’app Casa di Apple gestisci i dispositivi HomeKit connessi e crei scenari personalizzati, come “Rientro a casa”, per aprire la porta del garage e accendere le luci con un semplice tocco dal tuo iPhone o Apple Watch.

Con Siri utilizzi il comando vocale per aprire e chiudere la porta da garage mentre, attivando il GPS dell’iPhone, con la geolocalizzazione la tua porta da garage si aprirà automaticamente quando sarai vicino a casa e all’esatta distanza che deciderai di impostare, in modo sicuro riducendo i tempi di attesa.

In abbinamento all’interfaccia, Nice propone anche l’app MyNice Welcome sviluppata con tecnologia proprietaria sia per Android che iOS, per il controllo remoto delle automazioni per cancelli e porte da garage via smartphone e smartwatch, con la possibilità di impostare azioni programmate in orari e giorni prestabiliti e l’opportunità di creare regole che prevedono specifiche azioni al verificarsi di determinati eventi (es. “Se il cancello è aperto, inviami un’email”) grazie alla compatibilità con il servizio IFTTT (“If This Then That”).



