ILLUMINOTRONICA: La filiera dell’integrazione di luce, domotica e sicurezza

A Padova, dal 12 al 14 ottobre, tre giorni di formazione e informazione non stop per le Home e Urban Technologies

Che cosa rende unica IlluminoTronica nel panorama italiano?

Non è solo una questione di numeri, che sono in costante crescita ogni anno, o di qualità degli espositori e di soluzioni presentate.

La sua unicità sta nell’aver creato una manifestazione di filiera verticale, rivolta a un pubblico di professionisti (tutti coloro che installano, progettano o applicano tecnologie, sistemi e prodotti per l’illuminazione intelligente integrata a soluzioni e sistemi di domotica e sicurezza), con un filo conduttore coerente e completo alle esigenze, opportunità e sfide di un settore nato dalla spinta dello sviluppo tecnologico (di LED e IoT-Internet of Things in primis).

IlluminoTronica, in programma dal 12 al 14 ottobre a PadovaFiere, è la fiera professionale dedicato ai settori dell’illuminazione, dell’integrazione domotica e della sicurezza.

IlluminoTronica è la rete (di soluzioni, di prodotti, di aziende e di contenuti) che unisce la smart home con la smart city in un processo di trasformazione “intelligente” che coinvolge ogni ambiente abitativo e sociale. Luce, domotica e sicurezza sono i vettori di questa metamorfosi che per compiersi ha bisogno di professionisti preparati.

Ecco perché IlluminoTronica è soprattutto un’occasione di formazione e informazione continua, differenziata per tematiche e per target. Così come un’occasione imperdibile per confrontarsi su idee, soluzioni e applicazioni e per sviluppare nuove opportunità di business.

Promossa da HUT e da Assodel (Federazione Distretti Elettronica – Italia), IlluminoTronica propone diverse aree speciali e un programma di convegni e di occasioni di confronto fitto e diversificato per essere sempre più riconosciuta quale piattaforma di trasferimento di know-how.

IL PROGRAMMA DEI CONVEGNI E TALK SHOW

GIOVEDÌ 12 OTTOBRE

h 10.00-12.00

La domotica a misura d’uomo: nuove tecnologie al servizio delle persone

Soluzioni e tecnologie capaci di migliorare la vita quotidiana di tutti, anche di chi non libertà o possibilità di movimento. Tra le case history di successo sarà presentato “Il Paese ritrovato”: un villaggio per i malati di Alzheimer realizzato grazie all’integrazione di smart lighting e domotica

h 12.00-14.00

LED e OLED. Un mondo nuovo di applicazioni

Il Li-Fi (sistema di comunicazione wi-fi con la luce) e l’uso dei LED nell’orticoltura sono solo alcune delle nuove frontiere applicative. Così come l’illuminazione interna, trainata dallo Human Centric Lighting, per il benessere e il comfort delle persone

h 14.00-15.45

Luci e ombre della Smart City. Città sempre più intelligenti, digitali e sostenibili

Illuminazione pubblica, gestione di traffico e parcheggi, sicurezza, comunicazione wireless: gli ingredienti per creare città a misura di cittadino attraverso l’adozione di tecnologie IoT

A seguire: Award Ecohitech, premio alle smart city e ai comuni virtuosi

h 16.00-18.00

Il lato oscuro della domotica. La tecnologia ci rende davvero più sicuri?

Belli, connessi e funzionali: i dispositivi smart stanno rendendo le nostre case sempre più intelligenti. Ma esiste il rovescio della medaglia…

VENERDÌ 13 OTTOBRE

h 10.00-12.00

Videosorveglianza e privacy: le responsabilità dell’installatore

Dal nuovo regolamento europeo sulla privacy alle soluzioni più innovative di sicurezza attiva tra dati di mercato, prospettive di crescita e nuove opportunità di lavoro

h 12.00-14.00

IoT e Cybersecurity: facciamo chiarezza

Architetture, standard e sicurezza: tre punti chiave in uno scenario di prima adozione dell’IoT.

h 16.00-18.00

Soluzioni dal mondo delle start-up nell’era dell’Internet of Things

Le proposte delle giovani imprese italiane per migliorare la vita con le nuove tecnologie: dalla sicurezza alla salute, dalla gestione dell’energia alla casa intelligente

Un incontro realizzato in collaborazione con BacktoWork-Il Sole 24 Ore e Cariplo Factory.

SABATO 14 OTTOBRE

h 10.00-11.30

Professionisti dell’impianto: le competenze richieste dall’Europa e dalle norme CEI

In un mercato che cambia, l’importanza dell’aggiornamento professionale nel rispetto delle normative. E la risposta concreta offerta dal percorso formativo SmartPro per diventare un installatore evoluto

h 11.30-13.00

Qualità, selezione, consulenza. La distribuzione specializzata e le sfide dell’impianto evoluto

Il ruolo del distributore specializzato a supporto dei professionisti dell’impianto come alternativa alla grande distribuzione

LE AREE DI ILLUMINO TRONICA

SMART LIGHTING https://premiocodega.it/

Dai componenti dei sistemi di illuminazione alle soluzioni per integrarli in processi di controllo, pilotaggio, automazione. Ma anche design con corpi illuminanti (indoor e outdoor) selezionati per qualità e tecnologia.

Evento collaterale all’area Smart Lighting, la cerimonia di premiazione della quinta edizione del Premio Codega, il riconoscimento internazionale alle eccellenze nel lighting design, che si terrà il 13 ottobre nella splendida cornice di Villa Foscarini a Stra – Venezia.

VIDEOSORVEGLIANZA E PRIVACY https://illuminotronica.it/sicurezza/

Un’area interamente dedicata a prodotti, soluzioni e tecnologie più innovative delle aziende del comparto sicurezza, per capire come cambia il settore ai tempi dell’IoT.

SMARTPRO ACADEMY https://illuminotronica.it/formazione/

Un’area speciale dedicata alla formazione professionale per gli installatori che, grazie all’aggiornamento, vogliono cogliere le opportunità di mercato di un settore che cresce di oltre il 20%.

STARTUP https://illuminotronica.it/startup/

Selezionate dalla Foundation di Assodel in collaborazione con BACKtoWORK24, società del Gruppo 24 Ore, uno spazio dedicato alle startup italiane più innovative nell’ambito della domotica, dell’eHealth e, più in generale, dell’Internet of Things.

IoT e CYBERSECURITY https://illuminotronica.it/internet-of-things-iot/ Un’area espositiva dedicata alle ultime soluzioni IoT: interconnessioni wireless, moduli, pacchetti software, sensori e soluzioni di alimentazione. Accompagnati da progetti di riferimento e demo.

INTERNATIONAL AREA https://illuminotronica.it/international/

Frutto dell’attività di internazionalizzazione in 13 Paesi, grazie al supporto di IDEA.

Accordi per showroom in USA, Cina, UE con il supporto di Federexport. All’interno dell’area saranno organizzati Incontri B2B tra produttori, distributori, grossisti e CEM per lo sviluppo di nuove business partnership e opportunità internazionali.

AREE SMART https://illuminotronica.it/smart-home/

SMART VILLAGE: un vero villaggio “intelligente” di oltre 200 mq, diviso in quattro aree tematiche, dove toccare con mano le opportunità del mondo connesso.

SMART SHOP: i nuovi canali per acquistare tecnologia: per chi progetta e installa l’innovazione e vuole sapere dove comprare.

SMART CITY: dall’illuminazione alla gestione di traffico e parcheggi, dalla sicurezza alla comunicazione: tutti gli ingredienti per creare una città a misura di cittadino attraverso un percorso di contenuti e spazi dedicati.

