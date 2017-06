ILLUMINO TRONICA: tecnologie e nuove applicazioni a portata di mano

Tante le novità della nuova edizione della manifestazione,che dal 12 al 14 ottobre a Padova metterà in mostra le tecnologie del “visibile”

Illumino tronica, in programma dal 12al 14 ottobre 2017 a Padova, si configura quale unica realtà fieristica italiana capace di rappresentare l’evoluzione delle tec-nologie per la smart home con particolare attenzione al mondo della domotica, del lighting e della sicurezza. Un appuntamento professionale in cui conoscere, toccare con mano e confron-tarsi con tecnici ed esperti sul mondo dell’integrazione domotica. Un settore che noi chiamiamo “il visibile”perchélegato alla percezione visiva dei segnali.

Seguendo un filone tecnologico che trova nell’IoT –Internet of Things la sua ragion d’essere.

Illumino tronica è una fiera consolidata, dal modello dinamico, capace di richiamare intorno a sé più di 6.500 operatori del settore (dati 2016)provenienti da tutta Italia e non solo!

Un evento di community e di aggiornamento tecnologico che non ha rivali e che oggi assume una connotazione ancora più internazionale grazie alla partecipazione di collettive e delegazio-ni provenienti da Germania, Spagna, Polonia e Cina.

Fin dalla sua nascita, Illumino tronica ha scelto di essere molto più che un semplice spazio espositivo e, per l’edizione 2017, propone diverse aree speciali, dedicate alla sicurezza, al ligh-ting, alla smart city e alla smart home, ricche di iniziative. Come il temporary store dove sarà possibile acquistare un’accurata selezione delle novità tecnologiche del momento.

Tanti anche i percorsi di aggiornamento professionale e leoccasioni di confronto tra esperti, testimonial e pubblico, come talk show, tavole rotonde, arene, aree demo, esercitazioni prati-che, che si focalizzeranno sull’impatto (positivo) delle nuove tecnologie nella nostra vita quoti-diana, che si parli di corretta illuminazione, tutela della privacy, autonomia della persona, be-nessere o qualificazione professionale.

Le novità dell’edizione 2017

Illumino tronica, da sempre attenta alle necessità del suo target, vuole rispondere ai bisogni re-si evidenti da una recente ricerca dell’Osservatorio Internet of Things del Politecnico di Mi-lanoche segnala come oltre il 30% dei progetti per la smart home preveda dotazioni di sicu-rezza attiva.

Come? Dando ampio risalto al settore Videosorveglianza e privacy e mettendo a disposizione dei visitatori un pool di esperti che gratuitamente verificherà se sono in regola con la normativa sulla privacy. Perché da maggio 2018 scatteranno le sanzioni pecuniarie!Promosso da in collaborazione con

Non mancheranno novità nell’ambito Start-up: attraverso incontri mirati, esperti del settore tec-nologico e del mondo imprenditoriale forniranno preziosi consigli a coloro che stanno intra-prendendo o vorrebbero intraprendere questo percorso. E, parlando sempre di Start-up, Illumi-no tronica selezionerà le più meritevoli, presentandone i progetti e le soluzioni innovative in un’area dedicata.

Illumino tronica 2017 sembra quindi rappresentare un perfetto palcoscenico per lo sfaccettato mondo della domotica, una fiera che non si attiene ai comuni canoni fieristici, ma che vuole rompere gli schemi creando un vero e proprio percorso, formativo e informativo, che accompa-gni il visitatore durante tutta la sua permanenza alla manifestazione.

Le aree tematiche

Sicurezza: videosorveglianza e privacy –un’area dedicata alle soluzioni più innova-tive per la videosorveglianza integrata nel rispetto della normativa sulla privacy

–un’area dedicata alle soluzioni più innova-tive per la videosorveglianza integrata nel rispetto della normativa sulla privacy Urban technologies: le soluzioni per la smart city –dall’illuminazione alla gestione di traffico e parcheggi, dalla sicurezza alla comunicazione: tutti gli ingredienti per crea-re città a misura di cittadino

–dall’illuminazione alla gestione di traffico e parcheggi, dalla sicurezza alla comunicazione: tutti gli ingredienti per crea-re città a misura di cittadino La casa domotica senza emissioni e consumi –in collaborazione con PadovaFiere, una casa su due piani dove poter vedere e toccare con mano l’applicazione e l’integrazione delleultime tecnologie per la domotica

–in collaborazione con PadovaFiere, una casa su due piani dove poter vedere e toccare con mano l’applicazione e l’integrazione delleultime tecnologie per la domotica Un salto nel futuro, con le start-up –una selezione di start-up innovative italiane (a cura di Assodel) nell’ambito della domotica, dell’eHealth e, più in generale, dell’Internet of Things

–una selezione di start-up innovative italiane (a cura di Assodel) nell’ambito della domotica, dell’eHealth e, più in generale, dell’Internet of Things Un mondo connesso: dall’Internet of Things all’Internet of Beings –un’area espo-sitiva dove scoprire le ultime tecnologie in ambito IoT e approfondire i relativi vantaggi e precauzioni.

–un’area espo-sitiva dove scoprire le ultime tecnologie in ambito IoT e approfondire i relativi vantaggi e precauzioni. Trading Post: nuove opportunità di business–per chi cerca distributori, rappresen-tanze o agenti, uno spazio dedicato a incontri one-to-one con le aziende estere

Per maggiori informazioni:

Ufficio stampa Illumino tronica

redazione@tecnoimprese.it

(+39) 02 210111243

www.illuminotronica.it