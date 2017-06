Honeywell lancia Outcome Based Service

Un servizio basato su cloud per gli edifici connessi progettato per ottimizzare la manutenzione e la gestione delle strutture.

Il nuovo servizio sfrutta la sinergia tra tecnologie Internet of Things, applicazioni mobile e l’esperienza service oriented di Honeywell. La suite di servizi smart utilizza la connettività degli edifici per stabilire l’ordine di priorità delle attività di manutenzione, favorire le prestazioni ottimali delle strutture e ottenere ritorni economici

Honeywell (NYSE: HON) presenta un nuovo servizio basato su cloud per la gestione degli edifici che aiuta a definire le priorità delle attività di manutenzione, in modo che possano impattare maggiormente sulle prestazioni complessive della struttura.

Unendo l’automazione avanzata con l’analisi dei dati, Outcome Based Service permette ai service engineer Honeywell di valutare ed esaminare gli asset degli edifici ventiquattr’ore su ventiquattro, favorendo in questo modo una più rapida identificazione di anomalie e di configurazioni errate rispetto ai servizi di manutenzione tradizionali e contribuendo a risparmiare tempo e denaro.

Senza uno stretto monitoraggio il consumo di energia può variare. Il servizio sfrutta la connettività degli edifici e attraverso i sensori si pone l’obiettivo di garantire che la dotazione tecnologica dell’edificio possa dare il massimo. I risultati delle implementazioni dei primi progetti pilota mostrano che il servizio può aiutare le organizzazioni a ridurre le spese energetiche diminuendo al contempo le chiamate reattive per richiedere assistenza.

“I dati possono fornire informazioni di valore sullo stato di salute di un edificio se si dispone della giusta combinazione di tecnologia e competenza per raccoglierli e analizzarli in modo efficiente”, dichiara John Rajchert, presidente di Honeywell Building Solutions. “Con Outcome Based Service, Honeywell sfrutta al massimo la connettività Internet per fondamentalmente ‘ascoltare’ ciò che un edificio connesso deve dire, fornendo informazioni spendibili per migliorarne le prestazioni. Al posto di scorrere un elenco di elementi da revisionare regolarmente, attività che richiede molto tempo, Honeywell sta concentrando i propri sforzi in modo adeguato per ottimizzare l’efficienza e monitorare le prestazioni in tempo reale”.

Outcome Based Service è il servizio più recente aggiunto al portfolio di tecnologie Connected Services di Honeywell, che attingono dalla competenza e dall’esperienza nel settore di Honeywell Building Solutions e impiegano in modo efficace la connettività degli edifici per incrementare le prestazioni delle strutture, che comprendono anche il comfort complessivo e l’utilizzo dell’energia.

Il cuore dell’offerta è rappresentato da Honeywell Sentience™, una piattaforma per l’Internet of Things (IoT) che fornisce capacità solide e sicure di analisi dei big data per tutte le soluzioni connesse Honeywell, dimostrando la visione di Honeywell per la sua piattaforma software e il suo ecosistema onnicomprensivi.

Utilizzando strumenti di diagnostica e la rete Honeywell di tecnici presenti in loco, il servizio si concentra su interventi mirati per aiutare le strutture a individuare più facilmente i problemi dell’edificio e le opportunità di miglioramento, che possono generare risparmi energetici insieme a miglioramenti operativi e di comfort.

Outcome Based Service fornisce informazioni spendibili in cinque aree chiave:

Analytics in tempo reale – La piattaforma di analytics di Honeywell analizza i dati delle strutture in tempo reale per individuare i problemi più velocemente, per aumentare prestazioni ed efficienza, spesso riducendo il tempo dedicato alla manutenzione.

– La piattaforma di analytics di Honeywell analizza i dati delle strutture in tempo reale per individuare i problemi più velocemente, per aumentare prestazioni ed efficienza, spesso riducendo il tempo dedicato alla manutenzione. Dynamic Tasking – Anziché eseguire controlli di routine pianificati, gli analytics possono aiutare a dare priorità alla manutenzione focalizzando gli sforzi su attività a più alto impatto che riducono i rischi di downtime e migliorano l’efficienza operativa.

– Anziché eseguire controlli di routine pianificati, gli analytics possono aiutare a dare priorità alla manutenzione focalizzando gli sforzi su attività a più alto impatto che riducono i rischi di downtime e migliorano l’efficienza operativa. Dashboard delle Prestazioni e Report – Fornisce un’interfaccia basata su cloud facile da utilizzare per monitorare le prestazioni degli edifici raffrontandoli ai KPI (Key Performance Indicators) di un’organizzazione. I dati nel cloud sono accessibili facilmente per tutti i livelli all’interno dell’organizzazione, con privilegi di accesso definibili.

– Fornisce un’interfaccia basata su cloud facile da utilizzare per monitorare le prestazioni degli edifici raffrontandoli ai KPI (Key Performance Indicators) di un’organizzazione. I dati nel cloud sono accessibili facilmente per tutti i livelli all’interno dell’organizzazione, con privilegi di accesso definibili. Lifecycle Management –Il servizio offre una utile tabella di marcia con costi maggiormente prevedibili per mantenere i sistemi applicabili correnti e conformi ai requisiti informatici; distribuisce in modo più efficace patch e aggiornamenti sui virus.

–Il servizio offre una utile tabella di marcia con costi maggiormente prevedibili per mantenere i sistemi applicabili correnti e conformi ai requisiti informatici; distribuisce in modo più efficace patch e aggiornamenti sui virus. Continuo Miglioramento del Servizio – Esegue revisioni sistematiche per promuovere la prevenzione e l’eliminazione dei problemi, riducendo il rischio di incidenti critici e di downtime attraverso un’analisi delle cause ultime degli errori reattivi e stabilendo nuove regole di analisi per individuare più facilmente problemi futuri.

Il Portfolio dei Connected Services Honeywell

Outcome Based Service è l’ultimo servizio aggiunto al crescente portafoglio di Connected Services di Honeywell Building Solutions, che sfrutta la connettività degli edifici per migliorare il modo in cui essi operano e il livello di esperienze offerto a chi visita e lavora nelle strutture. Inoltre, il portfolio di Connected Services — che attingono dalla sinergia tra tecnologie IoT, applicazioni cloud e la profonda esperienza nel settore dei service engineer di Honeywell — include anche Honeywell Vector Occupant app per migliorare l’esperienza degli occupanti e Honeywell Pulse™ for Connected Buildings, un’app che crea un collegamento in tempo reale tra il personale della struttura, gli ingegneri e gli edifici per aumentare la produttività e le prestazioni.

Honeywell Home and Building Technologies

Honeywell Building Solutions è parte di Honeywell Home and Building Technologies (HBT), un’azienda presente a livello globale che conta oltre 44.000 dipendenti. HBT è leader nel settore IoT (Internet fo Things) e sviluppa prodotti, software e tecnologie presenti in oltre 150 milioni di case e 10 milioni di edifici commerciali in tutto il mondo. Aiutiamo i proprietari a rimanere connessi e controllare il comfort, la sicurezza e il consumo di energia delle loro abitazioni. I proprietari e gli occupanti di edifici commerciali utilizzano le nostre tecnologie per accertarsi che le strutture siano sicure, efficienti dal punto di vista energetico, sostenibili e remunerative. Le nostre soluzioni hardware e software per l’advanced metering aiutano i fornitori di elettricità, acqua e gas a rifornire clienti e comunità in modo più efficiente.

Honeywell è un’azienda inserita nella lista Fortune 100 produttrice di software industriale, che sviluppa soluzioni per specifici settori industriali che includono prodotti e servizi per il settore aerospaziale e automotive; tecnologie di controllo per gli edifici, residenziali e industriali; materiali ad alte prestazioni. Le nostre tecnologie aiutano aeromobili, automobili, abitazioni, edifici, stabilimenti produttivi, supply chain e lavoratori a restare maggiormente connessi e rendere il mondo più smart, più sicuro e più sostenibile.

