DOMINA plus: controllo temperatura e climatizzatori

Il controllo della temperatura e dei climatizzatori può essere un’incognita, sia in termini di comfort che a livello economico, soprattutto in presenza di sbalzi termici, d’inverno come d’estate. In questo senso, il sistema domotico DOMINA plus interviene a supporto dell’utente consentendo di gestire fino a 239 zone indipendenti, ognuna con un proprio programma settimanale invernale ed estivo, all’interno dei quale vengono definite le temperature di risparmio, pre-comfort e comfort per ogni stagione. Ogni zona termica è anche in grado di gestire un climatizzatore attraverso l’interfaccia ad infrarossi, rendendo così il sistema domotico DOMINA plus versatile e integrato con quanto presente nel proprio impianto domestico.

I dispositivi di supervisione, Touch Screen e Web Server, svolgono la funzione di monitoraggio di tutto il sistema termoregolazione, fungendo anche da interfaccia grafica utente centralizzata. La termoregolazione DOMINA plus può essere gestito anche da remoto: tramite cellulare, smartphone o PC è possibile verificare e impostare la temperatura anche quando si è fuori casa, per avere sempre le condizioni migliori al rientro.

Il termostato ambiente con display digitale rileva la temperatura ambiente, gestisce gli attuatori e lo stato finestra, garantendo comfort ma anche risparmio energetico. Se opportunamente configurato in fase d’installazione, il termostato ambiente agendo sui pulsanti frontali consente di inserire una forzatura temporanea al Set Point del Programma settimanale in esecuzione presente nei supervisori domotici (Touch Screen o Web Server). Se abilitata la gestione dello stato finestra, in caso essa sia aperta, il termostato provvederà ad interrompere la climatizzazione dell’ambiente di sua competenza e per tutto il periodo di interruzione la temperatura ambiente visualizzata dal display digitale del termostato risulterà lampeggiante. Alla richiusura della finestra la climatizzazione riprenderà automaticamente ed il display tornerà fisso.

L’interfaccia per gestione climatizzatori, mediante replica del funzionamento del telecomando IR originario, offre la possibilità al sistema DOMINA plus d’integrazione con i principali marchi del settore della climatizzazione, adattandosi dunque anche a dispositivi già presenti all’interno dell’abitazione.

Con DOMINA plus è possibile aumentare il comfort e ottimizzare i consumi. Il controllo della temperatura e dei climatizzatori non è mai stato così semplice.

Per maggiori informazioni:

www.domoticaplus.it



AVE Spa

www.ave.it