AVE conquista la Grecia

AVE conquista lo Stella Island Luxury Resort & Spa, una prestigiosa referenza alberghiera ubicata sull’isola di Creta. Finemente curate in ogni dettaglio, le suites della struttura integrano al proprio interno i prodotti della Serie Civile Domus Touch creando così quel connubio perfetto tra forma e funzionalità caratteristico di AVE.

Ideale per soggiorni di coppia e lune di miele, lo Stella Island Luxury Resort & Spa intercetta le esigenze della propria clientela attraverso delle stanze uniche in cui, grazie ad AVE, anche l’impianto elettrico risulta essere un elemento d’arredo integrato. Ciascun punto luce diviene parte di un progetto preciso e ordinato, studiato per rendere ancora più piacevole il soggiorno dell’ospite attraverso comandi, placche e prese esteticamente belli e pratici nell’uso.

Lo Stella Island Luxury Resort & Spa ha scelto di riservare per i propri ospiti un servizio da hotel a cinque stelle e per farlo ha scelto AVE, un simbolo del Made in Italy sinonimo di stile, tecnologia e altissima qualità.

Per maggiori informazioni:

www.domoticahotel.com/reference/hotel-grecia/

www.domoticahotel.com

AVE Spa

www.ave.it