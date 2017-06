Il sensore sismico più piccolo al mondo è di Omron

Omron Electronic Components Europe ha annunciato la disponibilità di un nuovo sensore di rilevamento dei terremoti, probabilmente il più piccolo al mondo, progettato specificamente per comandare lo spegnimento di sistemi potenzialmente pericolosi o facilmente danneggiabili in caso di sisma.

Le sue potenziali applicazioni comprendono contatori intelligenti di energia elettrica e gas, sensori wireless, pannelli di comando industriali, quadri di distribuzione elettrica, sistemi di prevenzione degli incendi, apparecchi domestici come riscaldatori e stufe a gas, impianti chimici, monitoraggio di autostrade, ponti, tunnel, strade e molto altro.

Progettato espressamente per i sempre più numerosi sistemi IoT autonomi, il dispositivo D7S di Omron offre alta precisione nella misura dell’intensità spettrale; è pertanto insensibile al rumore dovuto alle comuni vibrazioni e risponde soltanto alla reale attività sismica. Nonostante le sue dimensioni compatte (9,8×10,9mm), il D7S è dotato di una propria memoria interna e di un’interfaccia I2C, che ne consentono l’immediata integrazione nei dispositivi IoT.

Commentando l’annuncio, Fabrizio Petris, Senior Business Development Manager di Omron Electronic Components Europe, ha detto: “I terremoti sono eventi estremamente comuni in tutto il mondo. In media se ne registrano cinquanta al giorno, circa ventimila all’anno. Molti di essi sono di lieve intensità e passano inosservati, ma alcuni sono catastrofici. Non sempre è possibile prevedere quando avverrà un evento disastroso. Utilizzando il nuovo sensore di Omron, i progettisti possono rendere più sicuri i loro sistemi e minimizzare il rischio di danni secondari dovuti al terremoto, spegnendo i dispositivi critici in modo sicuro e arrestandone il funzionamento. Il sensore può anche contribuire alla stima dei danni, mappando l’intensità sismica e fornendo informazioni sul crollo di edifici”.

Caratteristica fondamentale del sensore è la sua capacità di distinguere tra una reale attività sismica dovuta a un terremoto e i segnali dovuti ad altre cause. Al verificarsi dell’evento, il D7S impiega l’esclusivo algoritmo Omron di calcolo dell’intensità spettrale (SI) per distinguere tra l’attività sismica e altri tipi di movimenti. Il sensore comprende un accelerometro a tre assi in grado di effettuare misure per calcolare il valore della SI e determinare la magnitudo del terremoto.

D7S è un modulo per montaggio superficiale molto compatto e grazie alle sue dimensioni può essere facilmente incorporato in qualunque sistema. Il basso assorbimento di corrente – solo 90 microampere in standby e 300 microampere in fase di elaborazione – ne consente l’integrazione anche in sistemi alimentati a batteria.

Omron Electronic Components Europe è leader nei relè elettromeccanici per circuiti stampati ed è fornitore primario di componenti quali microinterruttori, relè MOSFET, DIP switch, fotomicrosensori e connettori. La società vanta anche un importante portfolio di tecnologie innovative che comprendono sensori in tecnologia MEMS per il monitoraggio di pressione, flusso e termico, moduli di riconoscimento facciale e gestuale, sensori di vibrazione e di tilt. Omron Electronic Components Europe offre un solido supporto ai propri clienti dell’Europa Orientale e Occidentale, Russia e CSI attraverso otto sedi regionali, una fitta rete di uffici locali e collaborazioni con distributori specializzati locali, regionali e globali. Omron Electronic Components Europe è una società di Omron Corporation, riconosciuta a livello mondiale come leader nella fornitura di componentistica e di apparecchiature elettriche ed elettroniche di alta qualità e tecnologicamente avanzate.

www.omron.com/ecb/products/sensor/44/d7s.html