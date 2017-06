Obbligo contabilizzazione e proroga a giugno 2017: a che punto siamo?

Umberto Paracchini, Marcom Specifier & Installer Leader EMEA at Honeywell, spiega vantaggi

e svantaggi della nuova proroga dei termini per l’adeguamento degli impianti di riscaldamento alla contabilizzazione individuale del calore.

I ritardi nella legislatura (il decreto legislativo 141/2016 è stato pubblicato a fine luglio dello scorso anno sulla Gazzetta Ufficiale) hanno reso molto difficile l’installazione di contabilizzatori, ripartitori e termovalvole, consentendo solo a una parte degli interessati di rispettare la scadenza. Anche se in parecchi casi sono state convocate le assemblee e deliberate le relative spese, è risultato estremamente complicato affidare i lavori a un’impresa: il tempo era troppo poco e le imprese si sono trovate sovraccariche di lavoro. Oltre alla normativa però, tra gli addetti ai lavori e gli utenti finali c’è ancora confusione sul tema.

Con Umberto Paracchini, Marcom Specifier & Installer Leader EMEA di Honeywell cerchiamo di fare un po’ di chiarezza: “Le valvole termostatiche, se installate correttamente, agiscono sul singolo termosifone consentendo una regolazione della temperatura specifica per ciascun locale”. Ma come funzionano questi dispositivi? “La testa termostatica regola il flusso di acqua calda ai termosifoni controllando così la temperatura in ogni locale. Man mano che ci si avvicina alla temperatura ambiente desiderata, la testa termostatica tende a chiudere la valvola riducendo sempre più la portata di acqua calda all’interno del radiatore. Il risparmio di energia indotto dall’uso delle teste termostatiche può arrivare sino al 10-15 % e al 20-25 % se abbinate a un sistema di ripartizione delle spese di riscaldamento”.

“Abbiamo parlato di imprese specializzate in installazioni di questo tipo e abbiamo sottolineato come sia importante installare correttamente contabilizzatori, ripartitori e valvole termostatiche. In Honeywell lo sappiamo bene. La nostra tecnologia e la scelta accurata del Partner per il servizio e l’installazione, ci permettono di garantire all’utente la certezza che l’impianto funzioni al meglio, ora e in futuro” continua Umberto Paracchini.

Per raggiungere il risparmio e l’efficienza energetica i ripartitori e le valvole non bastano e rappresentano solo il primo step. Honeywell negli anni ha continuato a investire in ricerca e sviluppo per realizzare una linea di termostati intelligenti da abbinare a riparitori e valvole. “Abbiamo visto in vari incontri con gli utenti come dopo una, massimo due stagioni le valvole termostatiche non siano più abbastanza. Gli utenti cercano sistemi più moderni che garantiscano flessibilità e controllo superiori”.

Evohome connected comfort consente di regolare in maniera indipendente la temperatura di ogni stanza della casa, direttamente dal proprio smartphone. Mai più quindi casa riscaldata anche in vacanza o gelidi rientri. Inoltre, evohome calcola con precisione il tempo necessario per riscaldare la stanza, in modo da assicurare la temperatura ottimale al momento giusto, evitando sprechi. Grazie alla radiofrequenza l’installazione è semplicissima, senza la necessità di alcuna opera muraria o elettrica: si parla di meno di 2 ore, per un impianto con 6 termosifoni.

Per concludere è bene ricordare che l’estate ormai alle porte rappresenta il momento migliore per attuare gli interventi per l’adeguamento dell’impianto condominiale, visto che l’impianto non è attivo e può essere svuotato. In questa occasione è consigliato verificare l’efficienza energetica del condominio per valutare interventi di miglioramento, come la sostituzione della caldaia con una a condensazione, la posa di isolante in copertura o l’isolamento delle murature con insufflaggio o cappotto termico. Un impianto correttamente regolato funziona in modo efficiente, risulta meno inquinante e riduce gli sprechi energetici, consentendo quindi anche un risparmio in termini economici.

