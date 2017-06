Luci puntate su Il Mistero Sottile

La serie thriller per il web ottiene tre importanti riconoscimenti agli NC Awards tra cui ‘Miglior Campagna di Advertising Online’, dopo essersi aggiudicata il ‘Finalist Award’ ai prestigiosi New York Festivals

BTicino, capofila del gruppo Legrand in Italia e leader nel settore della smart home e dell’IoT, si aggiudica due primi premi agli NC Awards con la serie thriller per il web in sei puntate Il Mistero Sottile, interpretata dall’attore Giorgio Pasotti.

Dopo il grande successo in termini di audience e di interazioni sul web con oltre 6.400 mila visualizzazioni e importanti riscontri sul fronte marketing, la serie si è aggiudicata due primi premi NC Awards come ‘Miglior Campagna ADV Online’ e, nella categoria “Casa, Arredamento, Accessori”, come ‘Best Holistic Campaign’.

La giuria, composta da responsabili comunicazione e marketing di numerose tra le principali aziende attive in Italia, ha assegnato il premio basando la propria valutazione su quattro criteri di eccellenza qualitativa: l’idea creativa, gli approcci multimediali, la qualità della realizzazione e il coinvolgimento del target.

Il progetto è stato realizzato per BTicino da The Story Group – Nati per raccontarti, che con le sue tre agenzie Social Content Factory, Lifonti & Company e Cabiria BrandUniverse ha curato rispettivamente la creazione e la realizzazione della serie, la strategia digital / media e il branding.

Con Il Mistero Sottile, BTicino ha voluto sottolineare il costante impegno verso l’innovazione dei propri prodotti dedicati all’IoT e verso nuove strategie di marketing in grado di coinvolgere attivamente gli utenti attraverso lo sviluppo di uno storytelling di qualità.

“Siamo molto orgogliosi di questo riconoscimento – ha commentato Luigi Caricato, Direttore Comunicazione Esterna Gruppo di BTicino a margine della premiazione – Con ‘Il Mistero Sottile’, nato come progetto d’autore, abbiamo voluto dare nuovo valore e nuova profondità al concetto di storytelling e di branded content in Italia. Questo premio è la testimonianza che il nostro obiettivo è stato raggiunto e soprattutto che la nostra visione è stata accolta e apprezzata dal pubblico”.

Il Mistero Sottile, che ha debuttato sul web lo scorso 20 dicembre, è un racconto seriale di qualità cinematografica e di genere thriller, sviluppato a partire dalla dicotomia tra luce e oscurità, dimensioni in cui BTicino è leader italiano. Protagonista è l’attore Giorgio Pasotti, che guida lo spettatore in un’avvincente narrazione accompagnandolo nella soluzione dell’enigma attraverso una serie di indizi interpretabili grazie all’utilizzo dei prodotti BTicino.

La serie è stata il punto di partenza di una campagna multichannel che ha saputo sfruttare in modo sinergico piattaforme multimediali diverse (digital, social, stampa e cinema), non solo raccontando l’identità del brand e le proprie soluzioni tecnologiche, perfettamente integrate nel contesto narrativo, ma arrivando a creare una vera e propria esperienza dialogica tra utente e prodotto.

Questi riconoscimenti vanno ad arricchire il palmares della serie noir che ha anche conquistato il terzo posto al premio ‘Brand for Entertainment’ promosso dall’Osservatorio Branded Entertainment con NC nella categoria “Branded Content” e il “Finalist Award” nella sezione branded entertainment ai prestigiosi New York Festivals International Advertising Awards.

Per maggiori informazioni:

www.ilmisterosottile.it

BTicino Spa

Viale Borri 231

21100 Varese – Italia

www.bticino.it

Numero Verde 800-837035

Media Relations

Marco Fiorentino

Tel:.+39. 0332 272107

Mob: 348 8595127

marco.fiorentino@bticino.it