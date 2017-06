Il focolare tecnologico: da Frank Lloyd Wright ai Touch screen per la domotica di Home Innovation

Per Frank lloyd Wright, architetto statunitense tra i più influenti del XX secolo, il cuore della casa è costituito dal focolare attorno a cui ruotano tutti gli ambienti. La linea di touch screen di Hi System, partendo da questa teoria alla base di ogni progettazione architettonica, offre al mercato un’ampissima gamma estetica e funzionale adattabile ad ogni focolare.

Una “smart home” realizzata con Hi System fornisce all’utente un’unica grafica per gestire tutti gli impianti e le funzioni con un solo linguaggio, semplice ed efficace. La gestione utente è accessibile sia da dispositivi portatili (tablet e smart phone) che attraverso touch screen dedicati ed integrati. Oggi la tendenza è di dotare un’abitazione domotica di almeno un punto fisso sempre a disposizione di tutta la famiglia e che attraversi le mode e le generazioni. Un elemento che rappresenti un vero e proprio focolare tecnologico della casa.

Touch screen Wall

I dispositivi “Wall” della piattaforma Hi System sono touch screen da parete e incasso, con diverse dimensioni e finiture. Tutti concepiti per applicazioni esteticamente eleganti e non intrusive, totalmente silenziosi, offrono un comodo punto di accesso a tutte le funzioni tecnologiche della casa.

I Touch screen “Wall” supportano tutte le funzioni dell’interfaccia grafica Hi Vision e sono disponibili nelle linee:

– CLASSIC touch screen da 7′ a 15′ da incasso a parete con placca di finitura personalizzabile nei colori (anche RAL) e nei materiali (alluminio o plexiglass).

Una linea classica facilmente adattabile a diversi contesti.

– GLASS touch screen da 10′ e da 15′ da incasso con finitura monoblocco continua, in vetro temperato ed infrangibile. Disponibile in bianco e in nero con effetto “mirror”.

Particolarmente idoneo ad ambienti residenziali dal gusto minimale.

– ENTRY touch screen da parete con aggancio su scatola standard (503/502) disponibili anche con supporti da tavolo.

Prodotti dall’estetica tradizionale non vincolati ad un incasso, la scelta ideale per postazioni di controllo flessibili e complete ad un costo contenuto.

