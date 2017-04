Quando l’illuminazione connessa incontra il design

Soluzioni di luce intelligente e connessa: è questo il futuro dell’illuminazione domestica ma anche del lighting design. L’architetto francese David Bitton in partnership con LEDVANCE – licenziataria del marchio di prodotto OSRAM per l’illuminazione generale – presenta un’installazione dal titolo “Le Lustre végétal” presso la Next Agency Gallery di Viale Crispi 5 (aperta dal 4 al 9 Aprile dalle 11.00 alle 20.00 eccetto Domenica dalle 10.00 alle 13.00). Si tratta di un’opera artistica che sfrutta le soluzioni di illuminazione intelligente di LEDVANCE e ricorda una composizione floreale. Le Lustre végétal è infatti composto da una moltitudine di vasi retroilluminati sospesi grazie a dei cavi ultra fini. Lo specchio circolare associato alla base dei vasi crea un gioco di trasparenze e riflessi. L’insieme forma una composizione floreale “in levitazione” che si riflette nello specchio circolare del soffitto.

L’installazione di David Bitton è un esempio concreto non solo di come il settore dell’illuminazione sia andato incontro negli ultimi anni ad un processo evolutivo importante grazie ai sistemi di illuminazione connessa ma anche dell’incontro tra innovazione tecnologica, domotica, arte e design.

Le nuove frontiere dell’illuminazione: la luce è smart

Le lampade non sono più considerate come semplici complementi d’arredo ma soddisfano bisogni che vanno oltre l’illuminazione degli spazi trasformando inoltre la propria casa in un’opera di design. LEDVANCE offre sistemi e soluzioni di illuminazione intelligenti che sono in grado di creare la luce desiderata sia all’interno che all’esterno della propria abitazione per un’atmosfera unica e personalizzata. La gamma offerta da LEDVANCE comprende lampade, apparecchi, strisce luminose e faretti, tutti facilmente gestibili con un’app su smartphone o tablet, senza bisogno di dimmer cablato, cavi o utensili. Con le soluzioni connesse di LEDVANCE, l’illuminazione diventa su misura per intensità, tonalità e colore: è possibile passare in tutta semplicità dalla luce calda, ideale per i momenti di relax, alla luce fredda più stimolante, così come aggiungere una nota di colore agli ambienti a seconda delle occasioni e del proprio stato d’animo. E ogni scenario luminoso può essere comodamente salvato.

www.Osram-Lamps.it