Netatmo Presence: videosorveglianza evoluta semplice ed elegante

Presence è la innovativa telecamera da esterni, prodotta da Netatmo società specializzata nella creazione di oggetti intelligenti dal design raffinato. La telecamera si aggiunge a una nutrita serie di prodotti tecnologici, destinati al controllo e alla security dell’ambiente domestico; alla regolazione del clima e al monitoraggio del meteo.

La telecamera si presenta con un design semplice e moderno: è racchiusa in un robusto box di alluminio nero, resistente alle intemperie, a forma di parallelepipedo. Nella parte superiore, coperti da una placca di plexiglass traslucido, presenta due file di led ad alta luminosità, utilizzati per illuminare la zona circostante, quando viene rilevato del movimento. Una seconda serie di led a infrarossi ha il compito di consentire il rilevamento delle immagini durante la notte, in caso l’illuminazione sia disattivata.

La telecamera infatti è progettata per sostituire una preesistente lampada da esterno attivata dal movimento, aggiungendovi le funzionalità di videosorveglianza. Quando viene rilevato del movimento la luce si accende e viene effettuata una analisi della scena: Presence riesce a capire infatti se davanti all’obiettivo si trova una persona, un’automobile o un animale; a seconda delle impostazioni le immagini vengono registrate, inviate a Dropbox o a un server FTP e una notifica è inviata sullo smartphone dell’utente in modo da potere controllare in tempo reale quello che sta avvenendo. Grazie al microfono incorporato è inoltre possibile ascoltare in remoto anche l’audio.

Caratteristiche Tecniche.

Algoritmo ad alto apprendimento per riconoscere persone, macchine e animali

Fascio di luce ad ampio raggio integrato

Incredibili video Full HD 1080p

Campo visivo esteso di 100°

Rilevazione a lungo raggio fino a 20m/65ft

Sensori 4MP CMOS

Zoom nei video per vedere tutti i dettagli

Microfono integrato

Potente visione notturna a raggi infrarossi

Micro SD in locale inclusa con possibile video back up tramite Dropbox o su FTP personale

Crittografia end-to-end a livello bancario

Installazione fai da te semplice: sostituisce una luce esterna già esistente

Connessione Wi-Fi

Completamente resistente alle intemperie

Installazione e configurazione

Dopo aver provveduto all’installazione della telecamera, utilizzando i tasselli forniti con la confezione e al collegamento alla rete elettrica, si può subito passare alla configurazione, che richiede alcuni step.

La procedura di configurazione è veloce e intuitiva: per prima cosa è necessaria la registrazione al sito Netatmo.com, dove sarà creato un profilo utente personale, all’interno del quale sarà possibile la gestione di una o più telecamere Presence, e anche di tutti gli altri dispositivi intelligenti prodotti da Netatmo, che si volessero acquistare successivamente.

Si può quindi procedere con il download dell’App, disponibile per piattaforme IoS e Android. Al primo avvio si dovranno quindi inserire le credenziali utilizzate per la registrazione al sito e i parametri della rete, domestica o aziendale, utilizzata per la connettività verso Internet.

La telecamera a questo punto dovrò essere accesa: i led inizieranno a lampeggiare indicando che Presence è pronta per la configurazione. Si dovrà tenere lo smartphone a breve distanza dalla telecamera, in quanto la configurazione iniziale si appoggia a un collegamento Bluetooth che viene creato tra lo smartphone e la telecamera solo in questa fase e ha lo scopo di trasmettere a Presence i parametri di rete, in modo che questa possa poi connettersi a Internet e sia pronta per essere gestita da remoto.

In questa fase viene anche richiesto di posizionare davanti all’obiettivo di Presence un cartoncino, presente nella confezione, che riporta stampato un codce QR.

Se i parametri sono stati impostati correttamente, la connessione Bluetooth viene chiusa e, se disponibile, viene scaricato e installato il firmware più aggiornato. Presence si attiva ed è già possibile vedere, all’interno dell’interfaccia di gestione web, ciò che la telecamera sta inquadrando in tempo reale.

Backup dei video su Dropbox o server FTP

Uno dei punti di forza di Presence è la comodità con cui le registrazioni dei filmati vengono archiviate: durante la configurazione è possibile inserire le credenziali di un account Dropbox e i parametri di accesso di un eventuale server Ftp. Ogni volta che un evento abilita la registrazione di un video, questo viene per prima cosa salvato sulla memoria interna di Presence e quindi copiato in una apposita cartella sull’account di Dropbox; se è stato configurato anche un server Ftp di destinazione il file sarà salvato anche lì.

Utilizzo

Il pannello di controllo di Presence, sia che si utilizzi tramite la app o il portale Netatmo, è semplice e intuitivo: i rilevamenti di persone, veicoli, animali o altri movimenti sono configurabili separatamente e per ogni tipologia di evento rilevato è possibile impostare se ignorarlo, registrarlo o inviare una notifica all’utente. È prevista l’impostazione di una fascia oraria in cui ricevere le notifiche.

La videocamera incorpora un microfono che possiamo disabilitare se non vogliamo ricevere l’audio. All’interno della scena inquadrata dalla telecamera infine, possiamo attivare e dimensionare a piacimento una o più zone di allarme: questa opzione è particolarmente utile se si intende controllare silo una parte dell’immagine, come una porta o un viale di accesso escludendo quello che accade nel resto del riquadro video.

Interfaccia di gestione web

Tutti gli eventi rilevati e le rispettive registrazioni sono allineate secondo una comoda timeline, dove possiamo vedere anche il tipo di evento che ha fatto scattare l’allarme (automobile, persona o animale). Selezionando la miniatura associata ad ogni registrazione, potremo vederne il contenuto o cancellarlo se non ci interessa.

Notevole l’opzione “migliora il rilevamento”: se Presence avesse commesso un errore nel riconoscere una situazione scambiando ad esempio una bici parcheggiata in strada con una automobile, potremo comunicare l’errore al sistema di riconoscimento intelligente, in modo che la prossima volta non sbagli più!

Netatmo presence si propone a un pubblico di utenti non specializzati, offrendo semplicità di installazione e utilizzo abbinate a funzionalità e prestazioni riservate fino a non molto tempo fa a prodotti orientati al mercato professionale.

Per maggiori informazioni:

www.netatmo.com