FuoriSalone 2017, AVE in mostra con Simone Micheli

L’architetto Simone Micheli sceglie AVE e la domotica DOMINA per i suoi spazi espositivi: due mostre innovative per un nuovo concept alberghiero.

In concomitanza con il Salone Internazionale del Mobile, dal 4 al 9 aprile si terranno a Milano la Design Week 2017 e il FuoriSalone 2017. Per l’occasione il celebre architetto Simone Micheli, che da diverso tempo collabora con AVE in prestigiosi progetti come il recente Barcelò Milan Hotel, organizzerà due importanti eventi dove il design, l’architettura e la tecnologia daranno vita ad un modo completamente nuovo di concepire gli ambienti che compongono l’hotel. Nati dalla collaborazione con diverse aziende partner, di cui AVE è indubbiamente un’importante protagonista, questi eventi diventeranno un’occasione concreta per sperimentare gli orizzonti di un concetto profondamente rinnovato di ospitalità in cui anche la domotica DOMINA e le soluzioni AVE dedicate a questo mondo entrano a far parte.

(3S) X THd = three suites for TownHouse Duomo non sarà una semplice installazione temporanea, ma un progetto etico intelligente che si trasforma nel manifesto di un nuovo modo di fare architettura, volto alla riqualificazione territoriale ed urbana. L’architetto Simone Micheli infatti crea, per il prestigioso marchio TownHouse Hotels, in Galleria Vittorio Emanuele II – uno dei luoghi ospitali più esclusivi del mondo – tre suite con bagno caratterizzate da un allestimento estremamente distintivo ed affascinante. Nell’arco del 2017 queste suites diventeranno reali, trasformandosi in delle opere d’arte permanenti, uniche, esperienziali, in cui soggiornare e vivere intensi attimi di benessere all’interno del TownHouse Duomo. Il concept di (3S) X THd verrà presentato al vasto pubblico della Design Week, presso il Simone Micheli Studio Gallery di Via Ventura 6, Milano (ingresso da via Massimiano – 2° piano).

All’interno del blocco @Din – Design In, nella strategica location di via Massimiano 6 / via Sbodio 9 – Zona Lambrate, prenderà invece forma HEART’S SERVICED APARTMENTS for Art – Business – Mountain – Sea, quattro modelli di serviced apartments per quattro diverse destinazioni (arte, business, mare, montagna). Dedicati ai quattro gestori internazionali di questo servizio innovativo, questi appartamenti sono concepiti da Simone Micheli come spazi confortevoli ed accoglienti, luoghi tecnologici ed interattivi, abitazioni reali nella vita di tutti i giorni dotate però di quanto indispensabile anche per l’ospite. I serviced apartments si sviluppano con l’intenzione di porgere soluzioni smart ai problemi che quotidianamente potrebbero affliggere il viaggiatore.

In questo contesto la proposta domotica DOMINA di AVE s’inserisce per offrire al visitatore maggior comfort e soluzioni sempre in linea con le aspettative; ambienti che si plasmano ai suoi bisogni, in cui è sufficiente sfiorare una superficie per controllare l’illuminazione e i dispositivi connessi, inserire una card o semplicemente appoggiarla su un lettore per accedere alla stanza e ai relativi servizi, mentre l’albergatore può tranquillamente supervisionare il tutto dalla propria postazione per garantire sempre all’ospite un soggiorno ottimale.

Per entrambi gli eventi la serata inaugurale sarà mercoledì 5 aprile 2017. Alle ore 17:00 è fissata la presentazione, che avverrà in presenza delle aziende partner e degli enti patrocinanti. Gli eventi proseguiranno nelle rispettive location, dalle ore 20:00 alle 22.00 per (3S) X THd e, dalle 19:00 fino alle ore 24:00, in via eccezionale, per HEART’S SERVICED APARTMENTS for Art – Business – Mountain – Sea. Simone Micheli sceglie AVE e plasma due occasioni irripetibili per intercettare il futuro dell’ospitalità, proprio nel centro della città di Milano.

Per maggiori informazioni:

Leggi il comunicato stampa

AVE Spa

www.ave.it