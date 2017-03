DOMINA Hotel: gestione della termoregolazione

In un hotel convivono molteplici esigenze legate sia agli utenti che alla struttura stessa. Tra queste sicuramente emerge per importanza il controllo della temperatura. Immaginare di poter impostare, gestire o automatizzare tale controllo significa assicurare un servizio ottimale per gli ospiti e beneficiare di vantaggi in termini di costi e gestione.

Grazie alla tecnologia adottata, DOMINA Hotel di Ave è in grado di governare ogni singola zona termica per andare incontro a ciascuna delle differenti esigenze. Semplicemente inserendo la card nell’apposito lettore da interno camera, l’ospite può regolare in completa autonomia la temperatura all’interno del locale andando ad impostare la gradazione desiderata mediante gli appositi termostati domotici che, interagendo con i sistemi di riscaldamento e raffrescamento, svolgono la funzione di pannello di comando locale. DOMINA Hotel consente inoltre alla proprietà di gestire automaticamente, per ogni camera e ambiente ad uso comune, gli impianti di riscaldamento e climatizzazione.

I termostati di zona infatti svolgono pure la funzione di sonda per la rilevazione della temperatura e sono in grado di comunicare con altri dispositivi, quali la centralina di camera, il lettore esterno, quello interno e il programmatore di card MIFARE®. In base a come vengono installati e configurati, i termostati possono funzionare in modalità stand-alone oppure collegarsi in rete permettendo così alla struttura di gestire la temperatura direttamente dal PC della reception o una gestione autonoma da parte del sistema domotico.

Il software di gestione alberghiera progettato da Ave è inoltre in grado riconoscere l’assenza dell’ospite all’interno della camera, così come la presenza di finestre aperte, e modificare di conseguenza la temperatura su uno dei tre livelli impostabili in modo da ridurre al minimo quegli sprechi energetici, che sono uno dei più grandi problemi di tutti gli alberghi.

