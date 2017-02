RIVOLUX rivoluziona il lavoro dell’installatore: tutti i vantaggi del nuovo punto luce di Ave

Massima flessibilità, installazione semplificata, design e alta tecnologia.

Risultato? Tempi ridotti, maggior profitto e clienti più soddisfatti.

É stato progettato fianco a fianco con gli stessi interpreti della filiera elettrica, in primis gli installatori, il nuovo punto luce di AVE. Frutto di oltre due anni di studi, RIVOLUX è ora pronto a rivoluzionare questo settore e il lavoro di chi è quotidianamente impegnato nella realizzazione e nella posa di impianti elettrici. RIVOLUX rappresenta una risposta semplice e concreta a tutte quelle esigenze e problematiche che spesso si riscontrano in sede di cantiere. Un punto luce moderno, totalmente rinnovato in ogni sua componente.

Prima ed unica scatola da incasso ad offrire la possibilità d’installare i supporti, i frutti e le relative placche da 3 o da 4 moduli di tutte le principali serie civili, RIVOBOX è la base della rivoluzione introdotta sul mercato da AVE. Un’unica scatola da installare per 3 o 4 moduli con la possibilità di scegliere, a scatola già murata, quanti elementi installare per ogni singolo punto luce, in due semplici mosse, senza costi aggiuntivi ed eliminando la necessità di opere murarie per le modifiche. Una sola scatola da portare in cantiere senza più pensieri.

Disponibile anche per pareti in muratura tradizionale (art. 253X4), la versione per cartongesso e tramezze leggere (art. 253X4CG), grazie all’installazione dal retro lastra è inoltre in grado di dimezzare i tempi di installazione, evitando l’utilizzo di colle, stucchi e schiume, e quindi i relativi costi d’acquisto. Utilizzando l’apposito raccordo blocca-tubo (art. 25BTCG), l’installatore può evitare lo sgancio del tubo corrugato durante il cablaggio, che risulta in questo modo più sicuro, pratico e veloce.

Grazie al supporto universale S44 su cui si installano tutte le gamme di interruttori e placche AVE S44, dalle più economiche fino a quelle top di gamma in vetro e alluminio, si ottiene la massima flessibilità per seguire le esigenze estetiche e di budget del committente, con la possibilità di cambiare idea anche a cantiere ultimato. Un’unica armatura che soddisfa la maggior parte delle necessità impiantistiche, consentendo di scegliere e installare diverse tipologie di frutti e di placche, a prodotto già murato, così da accontentare le frequenti richieste last-minute dei clienti finali.

Gli stessi comandi Ave Touch a marchio IMQ offrono una soluzione innovativa, affidabile, di altissima qualità. AVE propone una gamma completa di comandi elettronici “a sfioramento” per impianti tradizionali (interruttore, pulsante, commutatore, dimmer), domotici (trasmettitore 1 canale, interruttore) e radio (pulsante e trasmettitore radio). Una tecnologia moderna per prodotti di qualità superiore, da proporre con fiducia ai clienti finali perché garantiti dal prestigioso marchio IMQ.

Con la nuova gamma di placche Young Touch anche il design e la tecnologia diventano accessibili. L’installatore può offrire alla clientela un prodotto innovativo e di design ad un costo adeguato, con maggiori e più ampi margini di profitto rispetto alle classiche versioni dotate “di finestra” (disponibili per il completamento dell’impianto). Il tecnopolimero è declinato da AVE in una gamma di finiture innovative, che conta ben 15 varianti cromatiche, tutte caratterizzate da esclusivi effetti tridimensionali. Young Touch è una linea giovane, che rende i punti luce dei veri e propri complementi d’arredo: la soluzione ideale per proporre la miglior tecnologia al minor prezzo.

RIVOLUX rivoluziona il lavoro dell’installatore, che può fare affidamento su prodotti professionali di altissima qualità. Ciascun componente RIVOLUX è stato progettato e prodotto in Italia e, come qualsiasi apparecchio AVE è coperto da 5 anni di garanzia, ad ulteriore riprova della sua affidabilità. Una risposta adeguata alle quotidiane esigenze degli addetti ai lavori e per confrontarsi con un mercato sempre più competitivo ed in continua evoluzione.

Sei interessato ai nuovi prodotti RIVOLUX? La rete commerciale AVE si estende in tutta Italia, per conoscere il tuo referente AVE di zona puoi scrivere a vendite@ave.it, chiamare allo 030 24981 oppure cliccare al seguente link.

Per maggiori informazioni:

www.ave.it/it/contatti/rete-commerciale

AVE Spa

www.ave.it