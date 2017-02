MyHomeUP, la nuova App BTicino che semplifica il mondo della domotica

MyHome_Up di BTicino, tramite una semplice App, consente di associare facilmente comandi e attuatori e di controllare e personalizzare le funzioni dell’impianto domotico.

MyHome_Up semplifica la domotica

Una sola APP consente di associare facilmente i dispositivi e di controllare e personalizzare le funzioni del sistema domotico. Non necessita nessuna configurazione fisica o virtuale: l’installatore dovrà semplicemente associare i dispositivi, mentre la gestione degli scenari può essere demandata al cliente che li può organizzare e modificare secondo le proprie esigenze.

MyHome_Up: come si installa

Dopo aver scaricato l’App gratuita MyHome_Up sul proprio smartphone o tablet, iOS o Android, è sufficiente collegare e alimentare tutti i dispositivi dell’impianto MyHome_Up.

Collegato il nuovo dispositivo MyHomeServer1, alimentato l’impianto, la procedura di autoapprendimento è del tutto automatica e dopo pochi minuti tutti gli attuatori sono perfettamente funzionanti.L’applicazione guida nell’associazione di ogni funzione, attraverso la scelta dell’icona da individuare in una lista e il nome del dispositivo.

Basterà quindi premere i pulsanti dei dispositivi che si desidera associare, e il lavoro è finito.

L’App MyHome_Up che usa il cliente per gestire la propria casa è la medesima, al termine della messa in servizio sarà già impostata in automatico.

Il cliente potrà gestire tranquillamente tutte le funzioni dell’abitazione direttamente dall’App, con ogni dispositivo mobile, senza l’assistenza del professionista.

Potrà creare e personalizzare i suoi scenari in completa autonomia con le seguenti modalità:

scenari pianificati: verranno eseguiti in automatico in funzione del giorno e/o dell’orario;

verranno eseguiti in automatico in funzione del giorno e/o dell’orario; scenari su condizioni : verranno eseguiti a seguito di un evento che si verifica sull’impianto (un variazione di temperatura, di consumo, di luce, la pressione su un comando), o una condizione meteo.

: verranno eseguiti a seguito di un evento che si verifica sull’impianto (un variazione di temperatura, di consumo, di luce, la pressione su un comando), o una condizione meteo. scenari geolocalizzati: verranno eseguiti a seconda della distanza del cliente dal proprio impianto.

MyHome_Up avvisa il cliente, secondo le modalità che preferisce, inviando notifiche push o mail dell’avvenuta esecuzione di uno scenario.

Tramite l’App, MyHome_UP consente di comandare comodamente anche oggetti connessi come sistemi audio digitali, sistemi di illuminazione con variazione di colore e smart TV.

MyHome_Up: a casa o in mobilità

Le modalità di controllo dell’abitazione sono le stesse, da casa o da remoto, senza alcuna differenza; l’App si collega in automatico all’impianto della casa.

MyHome_Up Tour 2016

Per far conoscere l’applicazione ai professionisti e agli installatori BTicino ha organizzato il tour itinerante MyHome_Up Tour: partito lo scorso 7 Giugno, ha toccato 25 tra le principali città italiane e si è concluso a inizio Novembre.

Il tour ha registrato un grande successo, grazie alla partecipazione di migliaia d’installatori in tutta Italia. È nato con l’obiettivo di svelare agli addetti ai lavori l’evoluzione della domotica BTicino, illustrando le numerose applicazioni del sistema MyHome_Up e dei dispositivi connessi come NuVo, il sistema di diffusione della musica multiroom, e il nuovo videocitofono IoT Classe 300X13E del programma Eliot.

Per maggiori informazioni:

BTicino Spa

Viale Borri 231

21100 Varese – Italia

www.bticino.it

Numero Verde 800-837035

