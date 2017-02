CAME BPT presenta MTM: la nuova gamma videocitofonica modulare

Versatilità, prestazioni elevate, design innovativo e accattivante rendono il nuovo posto esterno adatto a ogni contesto installativo. Le infinite combinazioni di MTM permettono di creare un posto esterno su misura e di modificarlo nel tempo con l’aggiunta di nuove funzioni.

Treviso, 01 febbraio 2017 – Modularità, versatilità, tecnologia e design sono gli elementi distintivi di MTM, il nuovo posto esterno componibile della linea videocitofonica CAME BPT. L’innovativo posto esterno contraddistinto da un design essenziale e funzionale, studiato nei minimi dettagli da Came – Gruppo riconosciuto in Italia e nel mondo nel settore della home & building automation – è ideale per ogni tipo di esigenza, dal piccolo impianto residenziale al grande complesso urbano.

I 5 elementi che lo compongono – scatola da incasso o da parete, telaio, modulo elettronico, frontale e cornice esterna – consentono, attraverso infinite combinazioni, di ottenere soluzioni personalizzate creando un posto esterno su misura che può essere modificato nel tempo con l’aggiunta di nuove funzioni.

Il posto esterno può essere costituito, a seconda delle esigenze, da 1 a 4 moduli disposti in orizzontale o verticale, con un ingombro di soli 40 centimetri: l’estrema modularità di MTM lo rende particolarmente adatto a essere utilizzato sia in contesti nuovi che nei casi di ristrutturazione. I moduli di MTM, compatibili con tutti i sistemi citofonici e videocitofonici CAME BPT (sistemi X1, IP360, XIP, GSM e 200), sono altamente versatili e ideali sia per piccoli impianti residenziali che per impianti videocitofonici più complessi installati in ambito business e urbano.

La finitura in alluminio spazzolato e il design accattivante rendono il posto esterno adatto a essere installato su qualsiasi superficie e garantiscono un’elevata durata nel tempo. La grande cura dei particolari, come la diffusione dell’audio attraverso il vetro della telecamera senza i fori dello speaker sul frontale, e la retroilluminazione bicolore, in blu o bianco regolabile su 5 diversi livelli di intensità, fanno di MTM un prodotto unico nel suo genere.

Came ha studiato nei minimi dettagli anche l’illuminatore presente nel modulo audio/video per ottenere una luce intensa e diffusa, in modo da illuminare perfettamente la persona di fronte alla telecamera senza abbagliarla. Ha inoltre dotato MTM di uno specifico accessorio che consente di riscaldare la targa permettendole di resistere anche a temperature estreme, fino a -40°C.

Per soddisfare al meglio ogni necessità, il prodotto è disponibile in due estetiche differenti: MTM standard, con telaio e frontali in alluminio anodizzato e satinato, grado di protezione da acqua e polveri IP54 e grado di resistenza agli urti IK07, che garantiscono solidità e resistenza, e MTM VR, la versione antivandalica, con telaio e frontali interamente in Zamak, pulsanti anti sfondamento e viti speciali. Con grado di protezione IP54 e grado di resistenza IK09, la versione antivandalo garantisce il meglio della robustezza, pur mantenendo i pregi della versione standard.

MTM, inoltre, può essere installato a incasso, in soli 13 mm di spessore (34 mm se si sceglie il tettuccio parapioggia opzionale), o a parete, in 64 mm di spessore e tettuccio in dotazione per garantire un’elevata protezione dalla pioggia.

Grazie all’innovativa tecnologia Came Connect, che attraverso il Cloud consente di controllare tutte le tecnologie Came da remoto, e tramite la App XIP MOBILE, si possono gestire le chiamate audio/video provenienti dal sistema videocitofonico direttamente da smartphone o tablet ovunque ci si trovi. È quindi possibile vedere chi suona il campanello, rispondere, controllare il live delle telecamere e aprire la porta anche dal proprio dispositivo mobile.

Tra le caratteristiche distintive di MTM, anche un’innovativa telecamera con risoluzione HD e tecnologia HDR che, insieme all’ottica Wide Eye, permette la visualizzazione di un’area molto estesa e una migliore resa dei chiaro/scuri in situazioni di alto contrasto. Completano il prodotto un’eccellente qualità audio, segnalazioni di stato acustiche e visive, che rendono i posti esterni fruibili da anziani e portatori di deficit sensoriali, e la possibilità di gestire fino a 3.500 codici numerici e 6500 chiavi di prossimità per il controllo accessi.

Came S.p.A.

Came S.p.A., Gruppo riconosciuto in Italia e nel mondo nel settore della home & building automation, dell’urbanistica e dell’alta sicurezza, si presenta come interlocutore globale nel mondo residenziale, dell’architettura urbana e del controllo dei grandi spazi collettivi. Offre soluzioni tecnologiche di automazione, sicurezza, comfort e benessere, sviluppa soluzioni integrate per parcheggi e sistemi per la regolamentazione e il monitoraggio dei flussi pedonali e veicolari e per il controllo degli accessi, dai piccoli ambienti a grandi spazi urbani.

Il Gruppo, con i brand Came, Bpt e GO progetta, produce e commercializza soluzioni di automazione per ingressi, sistemi domotici e antintrusione, sistemi di videocitofonia, termoregolazione e porte sezionali per ambienti residenziali e industriali. Attraverso i brand Urbaco e Parkare offre soluzioni per i grandi progetti e per l’urbanistica, sistemi per la gestione di parcheggi automatici e parchimetri di sosta a pagamento, per il controllo degli accessi e la sicurezza degli ambienti collettivi.

Di proprietà della famiglia Menuzzo, Came S.p.A. è una realtà fortemente legata alle proprie radici italiane. Presente sul mercato con 480 tra filiali e distributori in 118 Paesi del mondo, ha sede a Dosson di Casier in provincia di Treviso e possiede 6 stabilimenti produttivi a Treviso, Sesto al Reghena (PN), Spilimbergo (PN), Avignone (Francia), Barcellona (Spagna) e Londra (Inghilterra). L’azienda conta più di 1420 dipendenti e ha registrato un fatturato di 250 milioni di euro nel 2015. Came, grazie alle proprie soluzioni innovative per il controllo accessi, è stata scelta come partner tecnologico da Expo Milano 2015 e ha aperto le porte agli oltre 21 milioni di visitatori giunti da tutto il mondo a visitare l’Esposizione Universale. Con l’innovativo sistema di controllo accessi sviluppato per Expo Milano 2015, il gruppo trevigiano si è aggiudicato il Premio Innovazione Smau, che si propone di condividere i migliori esempi di innovazione digitale delle imprese e delle Pubbliche Amministrazioni italiane.

www.came.com

Silvia Zaia

Tel 0422 494266

szaia@came.it

Barbara Rivolta – Silvia Gulfi

Tel. 02 30353324 – 02 30353322

barbara.rivolta@publicisconsultants.it

silvia.gulfi@publicisconsultants.it