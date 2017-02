BTicino Academy: Corsi Online Febbraio 2017

Impianti elettrici nei luoghi pregevoli per arte e storia secondo Norma Cei

In questo corso online è previsto un approfondimento relativo agli impianti elettrici nei luoghi pregevoli per arte e storia secondo Norma CEI 64-15 e 64-8 sez.751 e 752.

Efficienza energetica

In questo corso online è previsto un approfondimento relativo al ruolo dell'infrastruttura elettrica nell'efficienza energetica.

Software tecnici di preventivazione quadri elettrici

In questo corso online è previsto un approfondimento relativo al software per la preventivazione di quadri elettrici fino a 250A.

