Il Trentino sceglie AVE: online due nuove referenze

Il Trentino sceglie AVE, che inserisce online tra le proprie referenze due nuove strutture: Borgo San Nazzaro e l’Hotel Alla Rocca. Entrambi votati al comfort ed immerse nel suggestivo panorama che il Trentino offre in ogni periodo dell’anno, questi due hotel si sono affidati ad AVE per garantire un servizio d’eccellenza ai propri ospiti.

Borgo San Nazzaro si prefigura come un Residence Garnì ubicato nel comune trentino di Riva del Garda. All’interno dei suoi spazi la tecnologia AVE interviene a supporto dell’albergatore attraverso l’evoluto sistema di gestione alberghiera DOMINA Hotel, che permette di aumentare il comfort riducendo parallelamente gli sprechi energetici. Grazie ai lettori di card, gli ospiti possono accedere ai propri alloggi e ai relativi servizi in modo semplice e sicuro. In loro assenza, in maniera del tutto automatica, vengono scollegati i carichi connessi così da evitare inutili sprechi. L’impianto elettrico di questa struttura è contraddistinto dal bianco cangiante della Serie Civile Domus Touch, a cui sono state abbinate le placche bianche Tecnopolimero 44. In questo modo interruttori, prese, termostati e gli stessi lettori di card divengono parte di un progetto ordinato, schierato per incrementare il piacere del soggiorno.

È invece la rinomata località di Varena ad ospitare la referenza Hotel Alla Rocca, una struttura a conduzione familiare interamente votata all’accoglienza. Anche in questo caso la proprietà ha scelto la Serie Civile Domus Touch di AVE, abbinata alle placche Tecnopolimero 44 bianche con cornici bianche e cromate, in questo caso personalizzate inserendo su ciascuna di esse il nome dell’hotel. I lettori da interno e da esterno camera, i termostati, gli interruttori, le prese e gli elementi di completamento impianto assumono così un tocco estetico unico, raffinato e personalizzato.

