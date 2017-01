Crestron ha avviato le operazioni di spedizione per l’intera linea degli straordinari DSP Avia™

Processori di segnali digitali e software tool progettati con alta precisione per rendere potentemente semplici la programmazione, l’integrazione e l’espansione dell’audio nelle applicazioni commerciali.

Crestron, leader globale nella tecnologia per l’automazione e il controllo audio-video, ha iniziato a spedire la linea completa dei nuovi DSP Avia. Disponibili in cinque modelli, i processori di segnali digitali Avia offrono un’esauriente gamma di funzionalità professionali e rendono particolarmente semplici la programmazione, la messa in operatività e l’espansione dell’audio tanto nelle sale dedicate alle riunioni quanto in quelle riservate alle videoconferenze. Facendo leva su Avia Audio Tool, un software potente e flessibile, i DSP Avia consentono agli integratori delle risorse tecnologiche di garantire prestazioni audio di primissimo livello con un’efficienza mai raggiunta prima.

La punta di eccellenza della linea Avia, il processore DSP-1283 (la spedizione del quale avrà inizio in gennaio 2017), è stata progettata per l’impiego nei più avanzati spazi di incontro e ambienti per collaborazioni. Il DSP-1283 assicura prestazioni AEC di grado elevatissimo, conformi ai più severi standard professionali su tutti e 12 i canali. Accanto al supporto per audioconferenze via VoIP e POTS, questo processore integra la connettività USB per videoconferenze tramite la soluzione Crestron RL®2 Skype® for Business o presentazioni BYOD attraverso il gateway wireless Crestron AirMedia®. L’espansione I/O con amplificatori e switcher basati su blade DigitalMedia™ è garantita dalla rete audio Dante™. Gli altri modelli della linea sono i processori DSP-1282, DSP-1281, DSP-1280 e DSP-860. Ciascuno di essi sfrutta il rivoluzionario software Avia Audio Tool per la programmazione e la progettazione dell’audio.

“Per i professionisti dell’audio, la piattaforma Avia si traduce in un nuovo livello di prestazioni e semplicità” ha affermato Dennis Fink, Audio Technology Manager presso Crestron. “Grazie ad Avia Audio Tool, la programmazione, la sintonizzazione e l’espansione di una sala riunione diventano davvero immediate. Il software è disponibile con un insieme di potenti tool già incorporati, tra cui le channel strip con impostazioni predefinite per il profilo dei microfoni e degli altoparlanti, un analizzatore funzionante in tempo reale e un eccezionale annullatore dell’eco. In aggiunta, per esportare sui touch panel i controlli dell’audio e persino i controlli dell’intensità del segnale, è necessaria appena una frazione del tempo richiesto in precedenza”.

Avia Audio Tool fornisce uno spazio di lavoro potente ma intuitivo, in grado di accelerare la programmazione dell’audio. La straordinaria architettura delle channel strip – con una libreria di strip già impostate per i più diffusi microfoni e altoparlanti Crestron – accelera sensibilmente le operazioni di configurazione. Tra i tool incorporati sono inclusi un analizzatore in tempo reale (RTA), un mixer virtuale, un EQ editor e un processore AEC all’avanguardia. I DSP Avia si connettono ai touch panel Crestron in modo diretto, senza alcun sistema di controllo centrale. Non occorre scrivere codici né progettare interfacce GUI. Un’operazione di trascinamento e rilascio degli oggetti channel strip sarà sufficiente sia per il controllo sia per generare un’interfaccia utente per il touch panel, compresi i VU meter, utili per ottenere conferma visiva dell’effettivo passaggio dell’audio attraverso il sistema senza bisogno di speciali attrezzature di test.

I nuovi DSP fanno parte dell’innovativa suite Crestron di soluzioni per l’audio Avia, in cui è inoltre inclusa una linea associata di amplificatori multicanale monitorabili e controllabili in rete. Le soluzioni per l’audio Avia sono state progettate per operare congiuntamente al fine di assicurare esperienze dell’audio ottimali sia in spazi affollati, sia in sale riunioni e per collaborazioni.

Per ulteriori informazioni su ogni singolo modello di DSP Avia, visitare il sito Web www.crestron.com/avia.

