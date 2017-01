Ave inserita tra le 100 eccellenze italiane

È stato ritirato a Roma presso Palazzo Montecitorio il “Premio 100 eccellenze italiane”, un prestigioso riconoscimento che ha visto AVE tra i protagonisti eletti a simbolo di quell’Italia virtuosa, tesa a dar valore al Made in Italy come patrimonio nazionale ed internazionale. Un valore su cui AVE crede da sempre e sul quale ha costruito la propria filosofia aziendale.

Promosso dall’Editore Riccardo Dell’Anna, il “Premio 100 eccellenze italiane” richiama a quel complesso tessuto di unicità che definiscono il Made in Italy, quell’ Italia contemporanea dove innovazione, tradizione, audacia e creatività non sono semplici suggestioni, ma qualità pregnanti, culturali e dense di significato. Tenutasi il 1 dicembre scorso nella Sala della Lupa di Palazzo Montecitorio la cerimonia di premiazione ha inserito AVE tra le 100 eccellenze italiane più eclatanti, insignendola dell’importante riconoscimento. Durante l’evento è stato presentato in anteprima anche l’omonimo volume “100 eccellenze italiane”, dove vengono raccontate le storie di queste importanti realtà e, tra queste, quella di AVE.

Protagonista da oltre 110 anni dello scenario internazionale dei produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche destinate all’installazione in impianti residenziali e terziari, AVE è storicamente la prima azienda italiana produttrice di materiale elettrico. Negli ultimi anni, in particolare, l’Azienda ha dato un notevole impulso a soluzioni assolutamente innovative conseguendo nuovi importanti brevetti. Oggi AVE è una realtà in continuo sviluppo, che esporta in oltre 70 paesi ed è presente in varie nazioni con filiali commerciali e joint venture industriali.

Punto di forza di tutta la produzione AVE e simbolo del Made in Italy di qualità e di prestigio, il design rappresenta il valore aggiunto su cui l’Azienda ha fondato il proprio successo. I prodotti AVE sono stati installati nelle case, negli uffici e nelle aziende in Italia e più di 100 paesi nel mondo. Con oltre 200 brevetti e numerosi premi ricevuti, tra cui il Premio Compasso d’Oro per il Design, a cui si aggiunge il Premio 100 eccellenze italiane, AVE è in grado oggi di proporre soluzioni facilmente inseribili in qualunque ambiente, che si adattano ad un mercato sempre più esigente ed in continua evoluzione.

Per maggiori informazioni:

www.ave.it/it/notizie/ave-inserita-tra-le-100-eccellenze-italiane

AVE Spa

www.ave.it