All’ISE 2017 Crestron mostrerà una tecnologia per ogni spazio

Tutti i più recenti sviluppi tecnologici firmati Crestron potranno essere esaminati visitando lo stand C24 della sala 2.

Durante l’edizione 2017 dell’Integrated Systems Europe, Crestron, leader mondiale nella produzione di tecnologia avanzata per l’automazione e il controllo, esibirà ancora una volta le sue più recenti soluzioni per la casa e per gli spazi commerciali.

Presso il centro congressi RAI di Amsterdam, nel corso dei giorni dell’evento (ora quattro), l’Azienda svelerà nuovi prodotti e partnership offrendo corsi di formazione sul posto, partecipando come oratore in diversi scenari (anche SCHOMS e InfoComm) e fornendo supporto ai propri consulenti.

Ai rivenditori, agli integratori e ai responsabili delle risorse audio/video di Crestron, così come ai clienti già acquisiti e a quelli ancora potenziali, sarà offerta l’opportunità di una visita guidata presso lo stand, in cui verrà presentata una tecnologia adatta per ogni spazio. I partecipanti avranno inoltre occasione di prendere parte a dimostrazioni concrete su come funzionano le partnership con Amazon e Sonos.

Non diversamente dagli scorsi anni, l’Azienda sarà una presenza di massimo rilievo nella mostra e, in base alla pianificazione, i suoi quattro giorni all’ISE saranno pieni di nuovi annunci, sessioni di formazione, presentazioni, dichiarazioni riguardanti la decima edizione degli Integration Awards, visite guidate per la stampa, eventi di intrattenimento per la serata Cresfest e novità sui prodotti.

Formazione: Quest’anno, la formazione coprirà sia lo spazio residenziale sia lo spazio commerciale grazie a una serie di sessioni di 45 minuti in cui si terranno discussioni aventi a oggetto le partnership che Crestron ha recentemente stretto con Amazon e Sonos, un workshop pratico sui DSP con focus sulle straordinarie funzionalità offerte dalle proposte Crestron e una lezione sullo streaming in cui si esaminerà la nuova generazione Crestron di soluzioni DM per gli spazi commerciali. Tutti e tre i corsi verranno condotti una volta il primo giorno e due volte durante il secondo e il terzo giorno. In aggiunta, i partecipanti potranno vincere premi sorprendenti: http://crestronISE.com/training.

Summit consulenti: I consulenti usufruiranno della preziosa occasione di conoscere in anteprima le più recenti offerte di prodotti e partnership di Crestron. Al pranzo di mezzogiorno seguirà una serie di presentazioni da parte di Fred Bargetzi, Chief Technology Officer di Crestron, e Stijn Ooms, Director of Technology presso Crestron EMEA: http://crestronISE.com/consultants-summit.

Presentazioni: Quest’anno Crestron è lo sponsor principale sia per il settore delle soluzioni di Unified Communications sia per il segmento delle soluzioni commerciali. In relazione agli altri ambiti di mercato presenti all’ISE, gli esperti Crestron verranno ospitati in quelli dedicati alle soluzioni per l’abitazione, alle soluzioni per l’audio e alle soluzioni di integrazione evoluta per edifici, dove condivideranno le proprie conoscenze con il pubblico della mostra.

Premi: L’iniziativa annuale Crestron Integration Awards è stata concepita per riconoscere i più eccellenti tra i progetti di controllo e automazione basati su tecnologia Crestron. Le proposte vengono sottoposte a una selezione preliminare e, successivamente, alla valutazione di una giuria indipendente. Come da prassi, la presentazione dei vincitori avrà luogo presso lo stand dell’Azienda, alle ore 15:00 dell’8 febbraio. Per l’anno in corso, l’iniziativa si è arricchita con una nuova categoria (Miglior interfaccia utente grafica) e la partecipazione è stata aperta sia ai service provider di Crestron sia ai suoi consulenti: http://crestronISE.com/awards.

Visita guidata per la stampa: I rappresentanti della stampa sono invitati a partecipare a una visita concepita specificamente per loro, che si terrà il primo giorno dell’ISE, subito dopo l’apertura ufficiale della mostra presieduta da Mike Blackman. Per sostenere i giornalisti durante questi quattro intensissimi giorni di lanci di prodotti, anteprime e interviste, Crestron fornirà loro materiali non solo informativi ma anche energetici: http://crestronISE.com/press-tour.

Cresfest: La celebre serata di intrattenimento organizzata da Crestron è un momento fortemente atteso. L’evento, a cui parteciperanno personalità di rilievo e a cui si potrà prendere parte solo su invito, è contrassegnato come il più accattivante di tutto il calendario dell’esibizione ISE e avrà luogo mercoledì 8 febbraio. Nell’attesa di dettagli non ancora svelati, è possibile segnalare la propria intenzione di partecipare all’indirizzo http://crestronISE.com/cresfest.

Prodotti: Presso lo stand, Crestron mostrerà gli ultimi touch panel per ambienti domestici e commerciali, i prodotti per l’audio e le soluzioni per presentazioni più recenti, nonché la sue nuove soluzioni per l’audio/video di rete e la sua nuova generazione di DM. L’esibizione accoglierà prodotti sia Amazon at Home sia Sonos: gli uni e gli altri opereranno come parte integrante di un sistema Crestron per l’automazione domestica.

Per registrarsi a questi eventi, visitare il sito Web http://crestronISE.com. I rappresentanti dei media che desiderino ulteriori informazioni possono contattare il team PR di Crestron EMEA nella persona di Petra van Meeuwen (pmeeuwen@crestron.eu) o di Amy Amesbury (aamesbury@crestron.eu).

Informazioni su Crestron

Crestron crea la tecnologia che integra la tecnologia, rendendo possibili esperienze e ambienti straordinari. Le nostre soluzioni di automazione e controllo per abitazioni ed edifici – in cui sono integrati sistemi audio/video, di illuminazione, chiusura tende e sicurezza, di gestione degli edifici, del riscaldamento, della ventilazione, del condizionamento dell’aria e altro ancora – permettono di monitorare interi ambienti attraverso un semplice pulsante e offrono un comfort, una convenienza e una sicurezza di livello superiore. Tutti i nostri prodotti sono progettati e creati per lavorare in sinergia come sistema integrato e permettono il monitoraggio, la gestione e il controllo di qualsiasi cosa da un’unica piattaforma.

La commercializzazione dei prodotti Crestron si avvale di 90 uffici in cui lavora tutto il personale necessario per fornire servizi di vendita, assistenza tecnica, formazione e supporto accessibili 24 ore al giorno, sette giorni alla settimana e 365 giorni all’anno, da qualsiasi parte del mondo. Oltre alla sede principale di Rockleigh (New Jersey), Crestron dispone di uffici di vendita e supporto negli Stati Uniti, in Canada, in Europa, in Asia, in America Latina e in Australia.

Per scoprire il mondo Crestron, visitare il sito www.crestron.eu.

Tutti i nomi di marchi e di prodotti e i marchi di fabbrica sono di proprietà dei rispettivi titolari. Alcuni marchi di fabbrica, marchi registrati e nomi commerciali utilizzati in questo documento possono fare riferimento alle entità titolari dei marchi e dei nomi o a loro prodotti. Crestron dichiara l’assenza di interessi di proprietà nei marchi e nei nomi di altri. Crestron on non assume alcuna responsabilità per errori tipografici o fotografici. ©2016 Crestron Electronics, Inc.

Per ulteriori informazioni:

crestronISE.com

Amy Amesbury

Dirigente Pubbliche relazioni EMEA

Crestron EMEA

Munro House – Portsmouth Road

Cobham, Surrey – KT11 1TF

Tel.: 0845 873 8787