Rivivi il successo di RIVOLUX, il punto luce del futuro

All’indomani del RIVOLUX tour, il successo del nuovo punto luce AVE è una certezza. Ora disponibile anche online attraverso la pagina Rivivi il tour.

Il futuro dell’impiantistica elettrica porta la firma di AVE, o meglio, di RIVOLUX. Non solo un tour ma un insieme coeso di prodotti, ciascuno a suo modo innovativo, che congiuntamente inaugurano un nuovo concetto di punto luce rivoluzionario: RIVOLUX.

E rivoluzionario è stato anche il RIVOLUX tour, la grande iniziativa itinerante con cui AVE ha presentato questi prodotti. 15 eventi ospitati in altrettante prestigiose location lungo tutta la Penisola, attraverso i quali gli interpreti del settore hanno potuto toccare con mano, in anteprima, tutte queste novità. I soli numeri del tour basterebbero a decretare il successo di RIVOLUX, con oltre 8500 biglietti staccati, sold out in quasi tutte le date e più di 250 partecipanti in media ciascuna tra installatori, progettisti, architetti e grossisti di materiale elettrico, ma è ancor di più l’interesse, l’entusiasmo e l’apprezzamento degli intervenuti a dimostrare il valore e le potenzialità rivoluzionarie del nuovo punto luce, dal momento che RIVOLUX offre risposte razionali alle attuali esigenze di mercato. Delle risposte ora disponibili anche online attraverso la pagina web Rivivi il tour del sito di AVE, un concentrato di immagini, filmati e degli scatti che hanno accompagnato gli eventi, dov’è possibile guardare anche le video-presentazioni di RIVOLUX, il punto luce del futuro. Quattro componenti, studiate e progettate fianco a fianco con gli stessi interpreti della filiera per garantire soluzioni semplici, concrete, quotidiane. Quattro prodotti, un unico punto luce. Questo è RIVOLUX:

1/4. RIVOBOX, le prime ed uniche scatole da incasso che danno la possibilità d’installare i supporti, i frutti e le relative placche da 3 o da 4 moduli di tutte le principali serie civili senza effettuare opere murarie e in due semplici mosse. Basta asportare il tappo plastico “anti-malta” posto sull’occhiello metallico e piegare l’aletta verso l’interno per passare da 83,5 mm a 108,5 mm e trasformare un punto luce da 3 moduli in uno da 4, senza costi aggiuntivi e senza opere murarie. Disponibili per pareti tradizionali in muratura e in cartongesso, le scatole brevettate da AVE consentono quindi di aumentare la flessibilità sia in fase progettuale, sia durante il montaggio, riducendo i tempi e i costi di installazione. Dovendo gestire un unico codice al posto di due, inoltre, tanto il grossista quanto l’installatore possono beneficiare di una gestione semplificata dello stoccaggio, senza doversi più preoccupare di programmare gli ordini in funzione dello spazio disponibile. RIVOBOX: muro o cartongesso, 3 o 4 fa lo stesso!

2/4. Il supporto universale S44 non cambia, è rivoluzionario da sempre. Un’unica armatura per tutte le serie civili S44 e le placche S44, con tutti i vantaggi che questo comporta: minori codici da gestire, più spazio a magazzino, massima flessibilità. Un solo supporto che soddisfa la maggior parte delle esigenze impiantistiche, consentendo di scegliere e installare diverse tipologie di frutti e di placche, a prodotto già murato, e quindi di accontentare anche le frequenti richieste last-minute dei clienti finali.

3/4. I frutti Ave Touch con certificazione IMQ traducono la tecnologia touch in una realtà quotidiana e affidabile. AVE propone una gamma completa di comandi elettronici “a sfioramento” per impianti tradizionali (interruttore, pulsante, commutatore, dimmer), domotici (trasmettitore 1 canale, interruttore) e radio (pulsante e trasmettitore radio), che permettono di creare un appartamento, un ufficio, un hotel o un edificio in linea con l’evoluzione del mercato. Una tecnologia moderna per prodotti di qualità superiore, da proporre con fiducia ai clienti finali, perché garantiti dal prestigioso marchio IMQ.

4/4. Le placche Young Touch esaltano il design e rendono accessibile la tecnologia touch. Innovative, ultrapiatte e dai costi contenuti, le placche Young Touch sono una proposta completamente diversa da quelle attualmente offerte dal mercato. La tecnologia touch assume una connotazione più democratica, così come il design. Il tecnopolimero è declinato da AVE in una gamma di finiture innovative, che conta ben 15 varianti cromatiche, tutte caratterizzate da esclusivi effetti tridimensionali, definendo così un nuovo senso di profondità e di contatto con la luce. Disponibile sia con tecnologia touch sia in versione tradizionale per il completamento dell’impianto, Young Touch è una linea giovane, che rende i punti luce dei veri e propri complementi d’arredo: la soluzione ideale per architetti, grossisti ed installatori per proporre la miglior tecnologia al minor prezzo. Il mondo si sfiora con le nuove placche Young Touch.

Quattro piccoli elementi, ciascuno profondamente innovativo, ma che assieme sfoggiano grandi potenzialità: una vera e propria rivoluzione totalmente italiana, orientata a tutelare e dare un forte impulso alla filiera elettrica. Da sempre AVE, infatti, porta avanti una filosofia aziendale fatta di scelte precise:

escludendo dalla propria rete i Bricocenter e la grande distribuzione organizzata;

e mantenendo stabilmente ancorate al territorio le proprie linee produttive.

Assieme al design e ad un’interpretazione lungimirante del mercato, che hanno spesso anticipato le tendenze, il “made in Italy” rappresenta un impegno su cui AVE ha costruito il proprio valore aggiunto. Ciascun componente RIVOLUX è stato progettato e prodotto in Italia e, come qualsiasi apparecchio AVE è coperto da 5 anni di garanzia, ad ulteriore riprova dell’affidabilità dei suoi prodotti e dell’attenzione verso i propri clienti.

Rezzato, 13 dicembre 2016

