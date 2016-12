“Philips Hue on Ice”: il sistema di illuminazione connessa di Philips Lighting arriva in piazza Gae Aulenti

Realtà virtuale, infinite possibilità di personalizzazione della luce e atmosfere sempre diverse nella casa di Philips Hue installata presso la pista di pattinaggio di piazza Gae Aulenti

Milano, Italia – Philips Lighting, (Euronext Amsterdam ticker: LIGHT), leader mondiale nel settore dell’illuminazione, apre le porte di una casa molto speciale: la casa di Philips Hue, che verrà inaugurata giovedì 15 dicembre alle ore 18.00 presso la pista di pattinaggio più amata dai milanesi, in piazza Gae Aulenti, alla presenza di Paolo Recrosio, Presidente Philips Lighting Italia, Grecia e Israele, e Roberta Guaineri, Assessore a Turismo, Sport e Tempo Libero del Comune di Milano.

In funzione sino al 12 febbraio 2017, la pista di pattinaggio “Philips Hue on Ice”, affacciata sulla Unicredit Tower e sul prodigio architettonico del Bosco Verticale, si conferma nuovamente il punto d’incontro per i milanesi grandi e bambini che trascorrono l’inverno in città.

“Abbiamo creato un’esperienza completa per offrire a tutti la possibilità di sperimentare in prima persona l’innovazione tecnologica e le straordinaria potenzialità del sistema di illuminazione connessa Philips Hue” afferma Corrado Massone – Direttore Marketing Philips Lighiting Italia, Grecia e Israele.

Un’attività di comunicazione integrata che punta a coinvolgere le persone e portarle nel mondo Philips Hue. La possibilità di vivere l’esperienza virtuale con un visore 3D per immergersi in ambienti illuminati da Philips Hue, una meccanica promozionale On Line per acquistare i prodotti a prezzi speciali. E inoltre, a partire dal 15 dicembre, Philips Lighting regalerà a tutti i visitatori una stampa dei selfie che saranno condivisi sui propri profili social con l’hasthag #SelfieOnIce. L’attivazione Digital e i contenuti creativi sono stati sviluppati in collaborazione con Wavemaker, la divisione di content marketing di MEC.

Il progetto è nato grazie al supporto di Havas Media Group che si è occupata anche di realizzare la sponsorizzazione del perimetro della balaustra della pista, la realizzazione della casetta Hue e la brandizzazione dei biglietti d’ingresso alla pista di pattinaggio.

La comunicazione ai media tradizionali e digitali per il periodo considerato è affidata a FleishmanHillard, agenzia di comunicazione strategica parte del gruppo Omnicom.

Per maggiori informazioni:

www.meethue.it

www.newscenter.philips.com/it_it

Philips Lighting

Paola Baggi

Tel: +39 039 2036602

E-mail: paola.baggi@philips.com

Philips Lighting

Philips Lighting (Euronext Amsterdam: LIGHT) è leader mondiale nei prodotti, sistemi e servizi di illuminazione. Philips Lighting fornisce soluzioni innovative che danno vita a nuovi valori di business, offrono una user experience di alto livello e aiutano a migliorare la vita delle persone. Philips Lighting è la prima azienda che fornisce soluzioni per i mercati consumer e professional, avvalendosi dei vantaggi dell’Internet of Things per trasformare case, edifici e spazi urbani. Philips Lighting, con vendite pari a 7,5 miliardi di euro nel 2015, ha circa 36.000 dipendenti dislocati in oltre 70 Paesi.

Philips Hue

Philips Hue è il primo sistema di illuminazione connessa dedicato alla casa. Comprende lampadine, strisce luminose, faretti, lampade ed una serie di accessori. All’interno dell’ecosistema Philips Hue, vi sono più di 600 app sviluppate da terze parti per Philips Hue. Il sistema sta trasformando il modo in cui la luce viene utilizzata in casa per stimolare i sensi, illuminare ogni momento o potersi sentire sicuri anche quando si è lontani da casa.

Dal lancio del Philips Hue nell’ottobre 2012, Philips Lighting ha incoraggiato altre aziende a sviluppare dispositivi e applicazioni che interagiscano con il sistema. Dalle applicazioni di terze parti e i dispositivi indossabili, ai servizi internet e i prodotti connessi per la casa: Philips Hue va oltre l’illuminazione per offrire più della semplice luce, regalandoti nuove esperienze il cui unico limite è la tua immaginazione.