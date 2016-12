Mododepot SMSvevo X5: modulo per il controllo remoto di minipiscine

La domotica, intesa come scienza multidisciplinare che mira al miglioramento della qualità della vita e del comfort all’interno degli edifici, abbraccia ormai i più svariati aspetti degli ambienti che ci circondano: illuminazione, riscaldamento, schermatura dai raggi solari e altro ancora, sia in contesti privati che in ambito aziendale.

Uno dei campi interessati dalla domotica e forse meno conosciuti è quello del wellness e dell’estetica: centri estetici e fitness, ma anche SPA e attività in ambito biomedicale si trovano a fronteggiare la sfida di offrire servizi e trattamenti di qualità mantenendo sempre elevati standard di efficienza e trovando soluzioni improntate alla tecnologia.

Un esempio di azienda capace di offrire soluzioni di automazione e domotica nell’ambito del benessere è dato da Mododepot: il brand, parte di ASTREL GROUP, è specializzato in soluzioni elettroniche per il benessere e nella vendita di accessori per piscine e vasche idromassaggio, rivolte quindi a SPA e centri benessere, ma non solo. L’azienda, leader a livello europeo nei controlli per SPA e minipiscine, mette a disposizione un ampio catalogo di soluzioni legate all’automazione come: centraline per idromassaggio, bagno turco e minipiscine, controlli per sauna e piscina, sensori e sonde, ma anche dispositivi per l’illuminazione e per l’audio waterproof.

Le soluzioni per la domotica e l’automazione delle minipiscine e delle vasche idromassaggio proposte da Mododepot risultano però utili anche in ambito privato, ad esempio per tutti coloro che hanno la possibilità di dotarsi di vasche idromassaggio all’interno delle proprie abitazioni, creando così uno spazio dedicato alla cura di sé nell’intimità delle proprie mura domestiche. Tra le soluzioni più innovative e funzionali proposte da Mododepot spiccano sicuramente i dispositivi rivolti alla domotica per piscine come il modulo per il controllo remoto SMSevo X5: un modulo remoto per il controllo delle centraline per SPA che permette di regolare e monitorare vari parametri della propria minipiscina come il set-point di temperatura dell’acqua della minipiscina; una funzionalità che risulta di grande utilità nel caso di minipiscine o vasche idromassaggio presenti all’interno di seconde case o nel caso di utilizzo saltuario di queste. Inoltre, il modulo di controllo SMSevo X5 permette di ricevere di ricevere avvisi via sms in caso di malfunzionamenti e di avere sotto controllo lo stato della propria minipiscina. Il modulo di controllo SMSevo è una soluzione estremamente pratica in quanto utilizzabile via tablet o smartphone attraverso la comoda APP per iPHONE e Android, disponibile gratuitamente su Google Play e su iTunes Store. Una soluzione pratica, efficiente e soprattutto di semplice utilizzo, perché basata su interfacce moderne e intuitive come quelle di moderna concezione smart.

Le soluzioni di automazione proposte da Mododepot soddisfano quindi le esigenze di varie realtà e settori: privati, aziende, centri estetici e dedicati al, ma anche del settore biomedicale. Una realtà variegata e capace di soddisfare le più diverse esigenze di automazione nell’ambito delle minipiscine e delle vasche idromassaggio.

