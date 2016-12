Cristallo, alluminio e tecnopolimero: tu di che touch sei?

Allineandosi con il trend contemporaneo che ha reso familiare la tecnologia “touch” nell’uso quotidiano, AVE è stata la prima azienda ad applicarla al settore elettrico e a portarla nelle case. Il sistema touch di AVE è cresciuto negli anni, offrendo soluzioni progettuali sempre diverse, capaci di integrarsi perfettamente ad ambienti di qualsiasi tipologia. Ave Touch, Allumia, Young Touch sono differenti nei materiali e nelle finiture, ma uguali nell’affidabilità del loro cuore tecnologico, sempre in evoluzione nei centri ricerca AVE.

La preziosa esclusività del cristallo declinato in sei varianti cromatiche, questo è Ave Touch. Bianco, nero assoluto, rosso pompei e oro a finitura lucida, verde acqua e grigio argentato a finitura opaca: sei tipologie di placche per un’architettura d’interni prestigiosa, dove ogni dettaglio dev’essere unico e distintivo.

Dedicata a chi apprezza l’eleganza materica, Allumia stravolge il concetto di interior design e abbina la tecnologia touch con la solidità dell’alluminio satinato e spazzolato, naturale o color antracite. La tecnologia è anche una scelta estetica come Allumia, una scelta di alto profilo adatta a qualsiasi location.

Rivolta ad un pubblico più ampio Young Touch è l’innovativa proposta AVE per rendere smart la propria abitazione. Young Touch è una linea in tecnopolimero che si fa in tre: effetto 3D, texture, full color. 15 colorazioni per assecondare tutti i gusti, non ci sono limiti alle soluzioni creative che potrai realizzare.

Per maggiori informazioni:

www.avetouch.it

AVE Spa

www.ave.it