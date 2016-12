BTicino lancia Il Mistero Sottile, una serie thriller con Giorgio Pasotti

BTicino fa il suo esordio nella fiction narrativa con una serie ricca di emozioni, che conferma la propensione dell’azienda all’innovazione sia nei prodotti, sia nella comunicazione.

Un progetto di qualità cinematografica ideato da Social Content Factory, parte di The Story Group – Nati per raccontarti, che vedrà i prodotti BTicino parte attiva della soluzione di una misteriosa vicenda. Il branding è stato sviluppato da Cabiria BrandUniverse con il supporto tecnico di Creeostudio, mentre la creazione dei contenuti social e l’attività di ufficio stampa sono di Lifonti & Company.

La serie, che sarà pubblicata dal 20 dicembre sulla pagina Facebook di BTicino, sul canale YouTube e sul sito web ilmisterosottile.it, verrà arricchita da una storyline complementare sulla pagina Instagram dedicata e da un concorso a premi basato sugli eventi narrati.

Debutta sul web Martedì 20 dicembre Il Mistero Sottile, la serie in sei puntate di BTicino con protagonista Giorgio Pasotti, un format pressoché unico nel contesto della comunicazione d’impresa italiana.

Il Mistero Sottile è un raffinato progetto di comunicazione che testimonia la volontà di BTicino di coltivare l’innovazione tanto nei propri prodotti quanto nella relazione con il mercato.

BTicino ha scelto di rivolgersi alle proprie audience attraverso una narrazione dal forte impatto emotivo con al centro la dimensione del mistero, adottando un formato cinematografico e uno sviluppo seriale. Corona il progetto la partecipazione come protagonista di Giorgio Pasotti, attore noto per L’ultimo bacio di Gabriele Muccino, Dopo Mezzanotte di Davide Ferrario e il più recente Mio papà, diretto da Giulio Base, nonché per aver preso parte a serie TV di grande successo.

Il Mistero Sottile è stato concepito fin dalla sua ideazione come un progetto autoriale di qualità, dando nuova profondità e spessore al concetto di branded content in Italia. Il racconto integrato si sviluppa su diverse piattaforme online, in grado di far interagire il pubblico con la storia attraverso una linea complementare su Instagram e a un concorso a premi sul sito internet www.ilmisterosottile.it.

Social Content Factory ha affidato la regia a Nicola Martini e ha scelto come partner produttivo, dopo un’articolata selezione, Tapeless Film.

Dalla serie, pensata per il web ma prodotta con uno standard cinematografico, sarà tratto uno short movie che parteciperà a premi e rassegne internazionali.

La narrazione si muove nei canoni del genere thriller, accompagnando passo dopo passo il protagonista e lo spettatore nel far luce sul mistero. Proprio la luce si rivelerà uno dei personaggi

centrali della serie, tanto quanto lo è nelle soluzioni domestiche e tecnologiche proposte da BTicino. Soluzioni che interagiranno con gli attori nel facilitare lo scioglimento del mistero, arricchendo la narrazione.

Franco Villani, Amministratore Delegato BTicino, “L’azienda ha nel suo DNA l’innovazione, come testimonia il recente lancio della linea di prodotti dedicati all’IoT e trasferisce questa energia non solo nei prodotti ma anche nelle strategie di marketing e comunicazione. Il Mistero Sottile per noi rappresenta un esempio virtuoso di connubio tra narrazione e branding ”.

Come sottolineato da Luigi Caricato, Direttore Comunicazione Esterna Gruppo di BTicino, “In un momento storico nel quale i brand possono diventare editori di se stessi, abbiamo voluto cogliere pienamente la sfida. La forza del progetto Il Mistero Sottile è la creatività dell’accostamento tra una storia avvincente, che avrebbe potuto costituire il soggetto di un vero e proprio film per il grande schermo, e una presenza dei prodotti del brand pienamente integrata nel contesto narrativo. Ma non solo, Il Mistero Sottile rappresenta un vero e proprio progetto di comunicazione multichannel che sfrutta media differenti – dal cinema ai social, alla stampa e al web – per raccontare una storia coerente all’identità del brand e fortemente interattiva”.

Diego Lifonti, Presidente di The Story Group – Nati per raccontarti, ha commentato: “La disintermediazione ha aperto la strada alla possibilità per aziende e brand di entrare in relazione diretta con le loro audience attraverso i più svariati format editoriali. Il Mistero Sottile e tutto quanto gli abbiamo costruito intorno, dal branding della serie alla digital strategy per la sua distribuzione, rappresentano un vero e proprio punto di svolta reso possibile da BTicino e dalla sua capacità di innovare non solo nel prodotto ma anche nella comunicazione. The Story Group è orgogliosa di essere stata scelta per questo innovativo progetto, che lascerà sicuramente un segno”.

Cristian Micheletti e Andrea Stagnitto, soci fondatori di Social Content Factory e artefici della serie, hanno aggiunto: “Con BTicino abbiamo trovato consonanza nell’adottare una nuova forma di comunicazione legata alla fiction narrativa. L’obiettivo era creare una narrazione filmica coinvolgente e innovativa nella quale i prodotti BTicino risultassero protagonisti irrinunciabili al pari degli attori in carne e ossa”

Le sei puntate de Il Mistero Sottile verranno messe on air ogni martedì a partire dal 20 dicembre sulle pagine Facebook di BTicino, per sei settimane consecutive. Ogni episodio avrà una durata di tre minuti circa, un format che rende Il Mistero Sottile fruibile anche in versione cortometraggio.

A testimoniare l’unicità della serie all’interno del panorama italiano, Il Mistero Sottile offrirà al proprio pubblico anche un percorso narrativo complementare che prenderà forma sul profilo Instagram ilmisterosottile; un racconto che svelerà nuovi elementi e approfondirà i particolari nascosti che aiuteranno lo spettatore a risolvere il mistero, creando una user experience profonda e coinvolgente.

Il progetto è arricchito da un sito internet dedicato, www.ilmisterosottile.it, dove saranno raccolti gli episodi della serie, la sinossi e la presentazione di personaggi e attori (naturalmente compresi, tra questi ultimi, anche i prodotti BTicino protagonisti della narrazione). Il sito sarà anche la sede

del concorso “Fai luce sul Mistero Sottile”, che vedrà gli spettatori più attenti premiati con premi speciali selezionati da BTicino.

LA SERIE

Il Mistero Sottile

Un furto inspiegabile, un segreto nascosto, un passato oscuro.

Il Mistero Sottile è una serie thriller in 6 episodi dalle tinte noir e dal profilo cinematografico prodotta da BTicino e interpretata da Giorgio Pasotti nei panni di Claudio Terranegra.

Sospeso tra passato e presente, Il Mistero Sottile è un racconto moderno e contemporaneo in cui ogni dettaglio può rivelare una nuova strada, ogni personaggio nasconde qualcosa, ogni verità non è mai del tutto svelata.

Il Mistero Sottile è un elegante progetto di comunicazione in cui la narrazione progredisce grazie all’utilizzo dei prodotti BTicino, che risultano così parte integrante del plot, diventando veri e propri co-protagonisti della storia.

Sinossi

Claudio Terranegra è un avvocato penalista quarantenne con un’ottima carriera, la cui vita serena subisce un’improvvisa scossa causata dalla perdita della moglie Francesca a seguito di un incidente stradale.

L’uomo cerca pian piano di riemergere dal lutto e di tornare a condurre una vita normale, anche grazie agli amici. E proprio durante una festa in casa in occasione del suo compleanno, Claudio si imbatte in una misteriosa donna che -approfittando di un momento di distrazione- sottrae uno sketchbook appartenuto alla moglie Francesca, prima di dileguarsi.

Un furto apparentemente senza senso che insinua nell’uomo una serie di inquietanti interrogativi che lo portano a mettere in discussione molti aspetti del passato della moglie, cercando di venire a capo di un rompicapo a prima vista indecifrabile.

Troppe cose infatti non tornano: chi era quella donna? Perché quel furto così strano? Cosa c’era in quel quaderno? Cosa nascondeva Francesca?

Le storyline parallele

Il Mistero Sottile rappresenta un unicum nel panorama italiano grazie alla sua struttura evoluta e articolata che si avvale di medium diversi e di storyline parallele per riuscire a offrire allo spettatore un’esperienza unica e coinvolgente.

Oltre al racconto filmico in 6 puntate distribuite via web (sul minisito ad hoc www.ilmisterosottile.it oltre che su Facebook e su Youtube), Il Mistero Sottile offrirà infatti anche un percorso narrativo -alternativo e complementare– fruibile sul profilo Instagram ilmisterosottile sul quale saranno svelati elementi nuovi non presenti nella sceneggiatura della serie, che aiuteranno lo spettatore a far luce sul mistero, offrendogli una user experience originale, avvolgente e intensa.

Note produttive e di progetto

Da un’idea originale di Social Content Factory / The Story Group – Nati per raccontarti e prodotto da Social Content Factory e Tapeless Film, Il Mistero Sottile è stato girato a Milano nei primi giorni di novembre 2016. La regia, affidata a Nicola Martini, riesce a unire gli stilemi classici del genere thriller/noir ad atmosfere contemporanee con una messinscena di stampo fortemente cinematografico. La fotografia della serie è di Patrizio Saccò.

Il soggetto è di Cristian Micheletti che ha firmato anche la direzione creativa del progetto oltre alla sceneggiatura scritta a quattro mani con Ermanno Menini e la collaborazione di Nicola Martini. La direzione artistica esecutiva del progetto è di Andrea Stagnitto, mentre la produzione e la digital art direction dei contenuti extra e della storyline Instagram sono di Martina Bertoli. Tra i produttori della serie infine figurano per Social Content Factory Alessandro M. Naboni e per Tapeless Film Daniele Gentili e Luca Legnani.

Per Social Content Factory inoltre: Veronica Clavello – Account Executive, Valentina Squillace – Digital Producer.

Giorgio Pasotti

Esordisce nel cinema grazie alla sua più grande passione, le arti marziali, interpretando un monaco shaolin in una produzione cinese. Dopo importanti successi nell’attività agonistica sceglie dunque il cinema: recita ne I piccoli maestri di Daniele Luchetti, Ecco Fatto e L’ultimo bacio di Gabriele Muccino, Dopo mezzanotte di Davide Ferrario, Le rose del deserto di Mario Monicelli. In TV è stato protagonista della fiction Distretto di Polizia.

Nel 2013 interpreta Stefano nel film Premio Oscar La grande bellezza, con la regia di Paolo Sorrentino. È anche protagonista della pellicola Diario di un maniaco per bene.

In Mio papà, film diretto da Giulio Base nel 2014 che affronta il tema delle cosiddette “famiglie allargate”, Pasotti è protagonista e, per la prima volta, anche autore del soggetto.

Il 2014 è anche l’anno di esordio alla regia con Io, Arlecchino.

Giorgio Pasotti è assistito dalla società Cannizzo Management S.r.l.

The Story Group – Nati per raccontarti

Lifonti & Company, Cabiria BrandUniverse e Social Content Factory. Relation building, branding e videostrategy.

Insieme formano The Story Group – Nati per raccontarti. Un team di comunicatori in costante evoluzione, nato per raccontare le migliori storie d’impresa e di brand con tutti i linguaggi della comunicazione contemporanea: parola, visual e video.

The Story Group – Nati per raccontarti parte sempre dalle storie e dai contenuti, per declinarli e distribuirli in tutti i touch-point con gli stakeholder: strumenti e piattaforme editoriali proprietarie, media relations, canali social, digital PR, reti di vendita e di servizio, eventi, packaging, campagne di corporate e brand advertising.

Perché la reputazione e la crescita discendono da una storia e dalla capacità di condividerla.

IL MISTERO SOTTILE – serie – ITALIA 2016

REGIA Nicola Martini

con

CLAUDIO Giorgio Pasotti

ALBA Fiorenza Pieri

ENRICO Giancarlo Previati

FABIO Andrea Gherpelli

FRANCESCA Angelica Cacciapaglia

ISPETTORE Roberto Benfenati

SOGGETTO Cristian Micheletti

DIREZIONE ARTISTICA Andrea Stagnitto

SCENEGGIATURA Cristian Micheletti, Ermanno Menini

in collaborazione con Nicola Martini

PRODUTTORE Andrea Stagnitto

PRODUTTORE Cristian Micheletti

PRODUTTORE Alessandro M. Naboni

PRODUTTORE Daniele Gentili

PRODUTTORE ESECUTIVO Luca Legnani

ACCOUNT EXECUTIVE Veronica Clavello

DIGITAL PRODUCER Valentina Squillace

DIGITAL ART DIRECTION Martina Bertoli

FOTOGRAFO DI SCENA Andrea Segliani

DIRETTORE DI PRODUZIONE Vincenzo Lentini

ISPETTORE DI PRODUZIONE Elisa Ghiretti

ASSISTENTE DI PRODUZIONE Gloria Pierangeli

ASSISTENTE DI PRODUZIONE Giuliano La Rocca

ASSISTENTE DI PRODUZIONE Stefano Beggiato

ASSISTENTE DI PRODUZIONE Antonio Praticò

AIUTO REGIA Matteo Andreolli

ASSISTENTE ALLA REGIA Gloria Allegrucci

SEGRETARIA DI EDIZIONE Elisa Costa

CASTING DIRECTOR Cristina Proserpio

CAPO COMPARSE Filippo Bernabei

STUNT COORDINATOR Daniele Balconi

SCENOGRAFO Gabriele Cavalchi

ASSISTENTE SCENOGRAFO Mattia Pozzi

DISEGNI DI SCENA Marco Dotti

COSTUMISTA Silvia Ortombina

MAKE UP Francesca Tampieri

ASSISTENTE COSTUMISTA Maria Silvia Bambi

ASSISTENTE MAKE UP Federica Tampieri

DIRETTORE DELLA FOTOGRAFIA Patrizio Saccò

ASSISTENTE OPERATORE Loic Bovolenta

AIUTO OPERATORE Luca Prandoni

DIT Milos Rimini

CAPO ELETTRICISTA Stefano Ruffinoni

ELETTRICISTA Jacopo Trinca

ELETTRICISTA Ciro Rebuzzini

GRUPPISTA Matteo Vascimino

CAPO MACCHINISTA Flavio Cimarosti

OPERATORE CRANE Cristian Manini

OPERATORE CRANE Giuseppe Giovannelli

ATTREZZISTA Massimo Ticchiati

FONICO DI PRESA DIRETTA Matteo Olivari

FONICO DI PRESA DIRETTA Mauro Magnani

MONTAGGIO Matteo Mossi

ASSISTENTE AL MONTAGGIO Serena Pighi

GFX Gianluca Frisario

ADDITIONAL GFX Gino Campagna

SOUND MIX Lorenzo Dal Ri

COLOR GRADING Sergio Cremasco

FIGURAZIONI FESTA

Rosa Maria Bellido Walter, Alberto Bonavia, Angelo Cavana, Carmelo Di Bianco Pontillo, Luca Angelo Di Corrado, Charles Fynn, Stefano Interrante, Andrea La Loggia, Anna Carmela Lippolis, Fabio Mastracco, Antonio Mazza, Barbara Medano, Denise Merolla, Marina Miracapillo, Caterina Paolinelli, Emanuele Provveduto, Costanza Pruinelli, Alessandra Camilla Scarci, Laura Emanuela Veuro, Liw Volpini

SI RINGRAZIA PER LA COLLABORAZIONE SPECIALE

Peugeout Italia

SI RINGRAZIANO

OVS, Movie People, Video Design, Cine Facility, Rent Truck and Driver, Autonoleggio Biglioli, Don Piero, Parrocchia S. Zenone di Castano Primo, The Best Hotel di Milano, Davide Boschin, Beppe Tufarulo, Gianluca Cannizzo.

I PRODOTTI

LIVINGLIGHT AIR

Minimo spessore, geometrie nette, cura dei dettagli, Livinglight Air è la linea civile di BTicino che interpreta al meglio l’abitare contemporaneo.



Livinglight Air raggiunge il minimo spessore con una declinazione dal sottile profilo stondato con soli 4,7 mm di spessore e aderenza perfetta sulla parete.

Il monocromatismo nell’abbinamento della placca con i comandi – bianco, tech, antracite – esprime la forte vocazione contemporanea della linea.

I comandi assiali, rafforzano il concetto di sottile, grazie al loro cinematismo, che garantisce la perfetta planarità del punto luce, anche dopo l’azionamento dei comandi.

CLASSE 300X

E’ il videocitofono connesso che coniuga semplicità e innovazione grazie alla comunicazione tra smartphone e videocitofono.

Con la connettività wi-fi integrata e l’App dedicata, Classe 300X può gestire dentro e fuori casa le videochiamate e diverse funzioni in modo innovativo, semplice, sicuro: chiamare casa, attivare le telecamere, aprire il cancello, azionare le luci e l’irrigazione.

Due colori, finitura effetto vetro, profilo smussato, ampio display touch, tasti capacitivi con guida tattile. Classe 300X ha vinto l’IF AWARD 2016. Classe 300X fa parte del programma Eliot by BTicino dedicato agli oggetti connessi (Internet of Things).

NUVO

E’un sistema intelligente composto da componenti audio HI-FI connessi via Wi-Fi o con cavi alla rete LAN della casa appositamente progettato per riprodurre con semplicità, qualità e flessibilità la musica digitale in più ambienti della casa, fino a 16, e controllabile semplicemente con un’App dedicata gratuita.

Nuvo fa parte del programma Eliot by BTicino dedicato agli oggetti connessi (Internet of Things).

Per maggiori informazioni:



www.ilmisterosottile.it

BTicino Spa

Viale Borri 231

21100 Varese – Italia

www.bticino.it

Numero Verde 800-837035

Media Relations

Marco Fiorentino

Tel:.+39. 0332 272107

Mob: 348 8595127

marco.fiorentino@bticino.it

Concept Store

Via Messina 38 – Milano