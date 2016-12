Nuove Tecnologie Open Source per l’Automazione

Corso per l’apprendimento dell’utilizzo di tecnologie “maker” (Arduino, Raspberry Pi e software open-source) per lo sviluppo di soluzioni professionali per il controllo e l’automazione.

Introduzione

Negli ultimi anni, mentre molti mercati sono andati in regressione, ve ne è stato uno che è andato controcorrente: il settore dell’automazione. Sia in ambito aziendale che domestico, l’automazione ha avuto una diffusione dirompente nella nostra società.

Attualmente però lo sviluppo di questo meraviglioso settore vede una forte limitazione costituita da tecnologie e protocolli proprietari. Questi, con metodi di sviluppo e tools lontani dalle moderne generazioni di sviluppatori e makers, impediscono, di fatto, di rispondere con la dovuta agilità alle esigenze del mercato.

Nell’ambito dell’automazione professionale PLC, SCADA e protocolli industriali regnano incontrastati, ma tali tecnologie sono connotate da:

elevato costo della componentistica

metodi di sviluppo di difficile spendibilità

limitata versatilità delle soluzioni

Parallelamente a questa situazione si è visto un evolversi esplosivo di tecnologie come Arduino e Raspberry Pi che consentono, in modo accessibile a tutti, di sperimentare ed affacciarsi al mondo della sensoristica e del controllo automatizzato.

Ma Arduino e Raspberry Pi, nonostante forniscano una base completa per l’apprendimento delle logiche di automazione e consentano lo sviluppo rapido di prototipi, non possono essere usati direttamente in applicazioni professionali.

Come fare quindi a eliminare le limitazioni imposte dalle tecnologie proprietarie e, allo stesso tempo, poter usare Arduino e Raspberry Pi con le opportune certificazioni?

E’ per rispondere a questa domanda che abbiamo ideato STRATO e IONO, due strumenti certificati basati su Raspberry Pi e Arduino, e questo innovativo corso di formazione.

Obiettivi

Realizzare sistemi di automazione industriale e domotica, affidabili e sicuri, tramite l’applicazione delle più moderne metodologie di sviluppo basate su software e hardware open source.

PROGRAMMA

Introduzione

I requisiti hardware e software per sistemi di automazione e controllo professionali

Le soluzioni tradizionali: PLC e SCADA

L’evoluzione di Arduino e Raspberry Pi dall’education al mercato professionale

Arduino

Caratteristiche hardware e software

Limitazioni

Iono: un PLC basato su Arduino

Hardware: il progetto in dettaglio

Software: Sviluppo di software professionale con Arduino; Gestione della memoria e delle librerie; Comunicazione seriale, Modbus e API Web-based

Raspberry Pi

Caratteristiche hardware e software

Limitazioni

Schede di espansione

Strato Pi: un server industriale basato su Raspberry Pi

Hardware: il progetto in dettaglio

Software: configurazione, test ed utilizzo

Ottimizzazione del sistema

Accorgimenti per la longevità

Configurazione per la tolleranza ai guasti

Integrazione di sistemi

Logica distribuita e centralizzata

Real-time e multitasking

Sistemi proprietari e protocolli industriali

Servizi Web e Cloud

Sfera: un framework open source per lo sviluppo di sistemi intelligenti

Il progetto in dettaglio

Installazione, configurazione ed utilizzo

Creazione di interfacce Web

Progetto finale

Sistema di supervisione e controllo con integrazione di diverse tecnologie ed interfaccia Web

Didattica

10 ore di formazione con lezioni frontali ed esercitazioni pratiche, suddivise in 2 sessioni da 4 ore ed una da remoto di 2 ore per chiarimenti finali.

Data ed ora della sessione finale online verranno stabilite con i partecipanti durante il corso.

Target

Professionisti del campo dell’automazione/domotica

System integrator

Installatori

Requisiti

Conoscenze di base di programmazione e di networking.

Materiale didattico necessario

Computer portatile (Windows/Mac/Linux)

Staff

Training: Sfera Labs team

Organizzazione: Giacomo Cusano

Per maggiori informazioni e iscrizioni:

www.sferalabs.cc/training/nuove-tecnologie-per-lautomazione