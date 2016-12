Nel settore degli impianti elettrici civili, qualcosa sta cambiando

Ha preso il via da pochi giorni “ABB: al tuo fianco per il residenziale”, una campagna di ascolto attivo volta a sottoporre un questionario di 28 domande a tutti gli installatori civili. Le domande sono formulate per comprendere le necessità dei professionisti del residenziale, il fine è quello di fornire loro soluzioni accessibili e di reale valore. Per ringraziarli del loro tempo, sarà inviato in omaggio ai primi 3000 installatori che risponderanno a tutte le domande un centralino plastico 12 moduli serie Mistral.

Con questa campagna, ABB rinnova dunque il suo impegno nel voler diventare punto di riferimento all’interno del cambiamento in atto nel mondo dell’installazione elettrica residenziale.

Tale cambiamento è principalmente dovuto ad un’innovazione tecnologica sempre più veloce che, da una parte, spinge le aziende a rinnovarsi per rispondere con fermezza alle esigenze di un mercato che si sta rivoluzionando, e che, dall’altra, costringe gli installatori ad aggiornarsi professionalmente per seguire l’evoluzione di un settore che va nella direzione di una crescente integrazione degli impianti.

ABB ha quindi deciso di interpellare innanzitutto i diretti interessati, gli installatori residenziali, per iniziare questo percorso al loro fianco. Partendo così da una prospettiva diversa, la loro opinione, l’azienda vuole dare il via ad un rinnovamento della sua offerta di prodotto e di servizi in modo da poter rispondere nel migliore dei modi alle necessità di tali professionisti per dare loro una mano concreta nel lavoro quotidiano e così costruire insieme un futuro professionale incentrato sulla collaborazione.

L’impegno di ABB in questa direzione è percepito già da qualche anno, ossia da quando l’azienda ha deciso di ripensare o perfezionare alcuni dei suoi prodotti. Dalla serie civile CHIARA a Mylos free@home per la domotica, dagli interruttori magnetotermici alla centralina di ricarica per veicoli elettrici, la volontà è evidentemente quella di voler fornire soluzioni migliori per tutti, installatori e clienti.

Sempre in linea con l’idea di volere attivamente ascoltare il parere reale degli installatori per poi farne tesoro, ABB ha anche aperto una pagina Facebook dedicata alla campagna. Il nome della pagina è “Con gli installatori per il residenziale”: questa vuole essere un luogo virtuale in cui gli installatori e l’azienda possano instaurare un confronto costruttivo e una conversazione in grado di porre le basi di una collaborazione capace di delineare il futuro di questo settore.

Per maggiori infomazioni:

new.abb.com/low-voltage/it/campagne/2016/installatori16