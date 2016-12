I Crestron Integration Awards aprono le candidature

Siamo lieti di annunciare l’apertura delle candidature per la decima edizione dei Crestron Integration Awards, il concorso che organizziamo annualmente per premiare l’eccellenza dei progetti realizzati implementando soluzioni Crestron nella regione EMEA. I nomi dei vincitori verranno resi noti in occasione dell’esibizione ISE 2017.

Per l’anno in corso abbiamo introdotto una nuova categoria e, pertanto, stiamo aprendo la procedura di iscrizione per gli integratori Crestron, i nostri service provider (CSP) e i consulenti. Come spiega Robin van Meeuwen, CEO di Crestron EMEA: “Le nostre soluzioni semplificano e ottimizzano ogni giorno la vita di milioni di persone in tutto il mondo. Il successo della nostra azienda nasce dall’eccellenza dei partner che si occupano dell’integrazione dei nostri prodotti e dai nostri service provider.

I Crestron Integration Awards rappresentano il mezzo con cui desideriamo evidenziare la straordinarietà dell’impegno grazie al quale sono riusciti a implementare così tante e così diverse applicazioni all’interno della regione EMEA. Sarà un onore esaminare e valutare le proposte di questa categoria e sono molto curioso di vedere lo stupefacente lavoro che i nostri partner hanno svolto lo scorso anno”.

Quest’anno, le categorie concorsuali saranno le seguenti otto:

Miglior applicazione aziendale

Miglior progetto di formazione

Migliore casa integrata

Miglior applicazione per l’illuminazione

Miglior esperienza utente

Miglior soluzione innovativa

Applicazione unica

Miglior interfaccia utente grafica

Gli integratori e i service provider di Crestron sono invitati a presentare i loro progetti più interessanti scegliendoli tra quelli completati prima dell’1 gennaio 2016. Le proposte verranno sottoposte a una selezione preliminare e saranno successivamente valutate da una giuria indipendente. L’annuncio dei vincitori avverrà durante l’evento ISE 2017.

La procedura di iscrizione è semplice e completamente eseguibile online. Per ottenere ulteriori informazioni e candidare i propri progetti, è sufficiente accedere all’indirizzo http://crestronISE.com/awards .

Informazioni su Crestron

Crestron crea la tecnologia che integra la tecnologia, rendendo possibili esperienze e ambienti straordinari. Le nostre soluzioni di automazione e controllo per abitazioni ed edifici – in cui sono integrati sistemi audio/video, di illuminazione, chiusura tende e sicurezza, di gestione degli edifici, del riscaldamento, della ventilazione, del condizionamento dell’aria e altro ancora – permettono di monitorare interi ambienti attraverso un semplice pulsante e offrono un comfort, una convenienza e una sicurezza di livello superiore. Tutti i nostri prodotti sono progettati e creati per lavorare in sinergia come sistema integrato e permettono il monitoraggio, la gestione e il controllo di qualsiasi cosa da un’unica piattaforma.

La commercializzazione dei prodotti Crestron si avvale di 90 uffici in cui lavora tutto il personale necessario per fornire servizi di vendita, assistenza tecnica, formazione e supporto accessibili 24 ore al giorno, sette giorni alla settimana e 365 giorni all’anno, da qualsiasi parte del mondo. Oltre alla sede principale di Rockleigh (New Jersey), Crestron dispone di uffici di vendita e supporto negli Stati Uniti, in Canada, in Europa, in Asia, in America Latina e in Australia.

Per scoprire il mondo Crestron, visitare il sito www.crestron.eu.

