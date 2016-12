Il RIVOLUX tour conquista il Nord Italia

Il RIVOLUX tour di AVE ha registrato un incredibile successo in tutte le tappe in programma nel Nord Italia.

Ovunque arrivi il RIVOLUX tour il successo è garantito. L’iniziativa itinerante promossa ed organizzata da AVE per esibire il nuovo punto luce rivoluzionario non poteva iniziare e proseguire in modo migliore. Giunto al settimo appuntamento – dei 15 in programma nei maggiori capoluoghi di provincia italiani – il RIVOLUX tour ha letteralmente conquistato il Nord Italia registrando un incredibile successo di pubblico e di apprezzamenti, grazie a proposte innovative che rivoluzionano il punto luce, ma non solo.

Protagoniste delle serate le nuovissime RIVOBOX, le prime ed uniche scatole da incasso che permettono di installare i frutti, i supporti e le relative placche da 3 o 4 moduli di tutte le principali Serie Civili senza effettuare opere murarie. Assieme a RIVOBOX, interpreti della rivoluzione targata RIVOLUX, anche le eleganti placche Young Touch, dei dispositivi di design e all’avanguardia grazie alla tecnologia touch integrata, che consentono di creare un punto luce moderno a prezzi accessibili. Ad accompagnare il RIVOLUX tour anche diverse novità nel campo della domotica, con un moderno Mini Touch Screen multifunzione, dei quadri da parete, tramite un’intera gamma con grado di protezione IP40, e della sicurezza con un’innovativa lampada d’emergenza multicompatibile e la nuova centrale antifurto filare AF996PLUS, pre-programmata per rispondere a qualsiasi esigenza impiantistica.

Per gli addetti ai lavori gli eventi del RIVOLUX tour rappresentano quindi delle occasioni imperdibili, alla scoperta di prodotti innovativi che rivoluzioneranno diversi settori. Per scoprire i prossimi appuntamenti in programma del RIVOLUX tour e scaricare il proprio invito personale gratuito si rimanda al sito web: www.ave.it/rivolux.

Ad aprire il calendario del RIVOLUX tour è stata la tappa bresciana tenutasi lo scorso 16 settembre. Accolto nelle sale della settecentesca Villa Fenaroli di Rezzato, questo evento ha subito registrato il tutto esaurito, inaugurando un trend poi ripetutosi nei successivi appuntamenti. Così come in occasione dell’anteprima bresciana anche l’appuntamento torinese del RIVOLUX tour ha ottenuto un grandioso successo. Tenutosi presso lo Juventus Stadium lo scorso 30 settembre, l’evento ha coinvolto oltre cinquecento persone tra installatori, grossisti e rivenditori di materiale elettrico accorsi dalle aree limitrofe al capoluogo piemontese per scoprire RIVOLUX, il punto luce di nuova generazione.

Dopo Torino è stata la volta di Milano: presso il Grand Hotel Villa Torretta, il 7 ottobre, il RIVOLUX tour ha visto tra gli intervenuti anche diversi architetti e progettisti che hanno potuto saggiare e toccare con mano i nuovi prodotti AVE. Ad ospitare l’evento di Padova del 14 ottobre è stato l’Hotel Four Points by Sheraton, dove tutta la sala era gremita di ospiti entusiasti per le novità presentate. Il RIVOLUX tour si è poi spostato ad Ancona, martedì 18 ottobre, e successivamente in Liguria, a Genova il 21 ottobre: Villa Carlo Boccolini (Sirolo – AN) e l’Acquario di Genova sono state le location prescelte per questi due appuntamenti, ed entrambi hanno rispettato le attese con il sold out in ambedue le date. Questa settimana il RIVOLUX tour ha invece fatto tappa a Bologna martedì 25 ottobre. Gli esclusivi spazi del Zanhotel & Meeting Centergross hanno accolto con un caloroso benvenuto RIVOLUX e le novità presentate, dimostrando ancora una volta l’apprezzamento del pubblico per gli eventi organizzati da AVE e l’interesse verso i prodotti esibiti dall’Azienda bresciana.

Il successo degli appuntamenti del RIVOLUX tour finora tenutisi nel Nord Italia sono la dimostrazione della fiducia con cui sempre più installatori, grossisti e rivenditori si accostano ad AVE come un marchio di qualità e dell’impegno dell’Azienda per offrire dei prodotti all’avanguardia, progettati per favorire ciascun interlocutore della filiera elettrica.

Per maggiori informazioni:

www.ave.it/rivolux



