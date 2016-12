Arriva anche in Italia Presence, la videocamera intelligente di Netatmo

Presence, la videocamera di sicurezza esterna che distingue persone, automobili e animali, è ora disponibile in Italia.

Netatmo, rivoluzionaria società per la smart home, che sviluppa prodotti per l’elettronica di consumo innovativi, connessi, intuitivi e dal design accattivante, annuncia che Presence, la videocamera di sicurezza per esterno, sarà disponibile nei negozi, a partire dal 2 novembre 2016, al prezzo di 299,99 euro. Con il suo algoritmo di apprendimento altamente sofisticato, Presence distingue e segnala persone, automobili e animali.

Posizionata all’esterno della casa, Presence analizza in tempo reale se qualcuno si aggira intorno all’abitazione, se una macchina entra nel viale o un animale è nel cortile; capisce cosa vede e notifica all’utente se viene rilevata qualcosa nell’area monitorata.

La videocamera di sicurezza esterna ha delle potenti funzionalità smart:

Le notifiche e le registrazioni sono personalizzabili

Una luce a largo fascio luminoso che illumina di notte. Le luci LED infrarossi permettono un’osservazione discreta

La compatibilità con IFTTT

L’archiviazione dei video è gratuita

Presence permette una migliore sicurezza esterna

L’algoritmo di apprendimento altamente sofisticato rileva la presenza di persone, macchine e animali.

La videocamera permette agli utenti di sapere istantaneamente cosa sta succedendo fuori dalla propria casa e li informa con notifiche intelligenti: “Persona rilevata”, “Automobile rilevata” o “Animale rilevato”.

Presence aiuta a sentirsi sicuri nel caso in cui attività criminali accadano nel vicinato, allerta se c’è qualcosa di insolito nella casa di villeggiatura, o avverte quando viene recapitata una consegna e nessuno è in casa per poterla ritirare.

“Presence segna un passo in avanti nel campo delle videocamere di sicurezza consumer. A differenza dei sistemi di sorveglianza esistenti che necessitano di un’analisi umana, Presence capisce quello che sta succedendo al di fuori della casa e funziona senza la necessità di un abbonamento. La videocamera riconosce istantaneamente situazioni insolite e invia notifiche precise sullo smartphone dell’utente. Presence offre tranquillità a chi la possiede: avverte in tempo reale se si verificano effrazioni o danni nella proprietà.”, spiega Fred Potter, Fondatore e CEO di Netatmo.

Presence, per essere informati su ciò che conta

Le notifiche e le registrazioni di Presence sono totalmente personalizzabili: è l’utente stesso che decide se registrare o no e se ricevere notifiche ogni volta che la videocamera individua una persona, una macchina o un animale. Presence avvisa solo quando necessario.

Inoltre, la videocamera è dotata della funzione Alert-Zones. L’utente può selezionare zone specifiche di monitoraggio: per esempio intorno al capanno nel giardino, nei pressi del cancello o nella zona del garage. Presence invia notifiche dettagliate soltanto quando succede qualcosa in queste aree predefinite. Si possono definire fino a quattro Alert-Zone.

La funzionalità Time-Lapse, invece, raccoglie in 1 minuto le ultime 24 ore registrate dalla videocamera, producendo un piccolo filmato con le immagini rilevate ogni minuto, L’utente visualizza una sequenza accelerata delle ultime 24 ore e sa rapidamente cosa è successo fuori di casa, nel garage o in giardino.

Presence protegge giorno e notte

Durante la notte, un’osservazione discreta e le registrazioni sono possibili grazie alla potente visione ad infrarossi di Presence.

Presence è dotata anche di una luce smart integrata a largo fascio luminoso, che può essere impostato per rilevare e spaventare tutti i visitatori indesiderati o per illuminare la strada quando è buio. Inoltre, può anche essere acceso manualmente tramite App.

Presence è compatibile con IFTTT

Presence è compatibile con IFTTT, un servizio che permette di connettere migliaia di app insieme. Con IFTTT, l’utente connette i dati della propria App di sicurezza Netatmo – che gestisce Presence – con altre app. Può poi impostare semplici comandi che danno il via ad azioni personalizzate e programmate.

In primo luogo, gli utenti selezionano un’azione sulla base delle informazioni fornite da Presence e poi creano attività personalizzate a seconda degli eventi rilevati e segnalati dalla videocamera.

Per esempio, si può decidere che la porta del garage si apra quando Presence visualizza una macchina sul viale, oppure che l’irrigazione si blocchi quando viene individuato un animale in giardino o che si riceva una mail se la videocamera si disconnette dalla linea Wi-Fi o nel caso in cui si interrompa l’alimentazione della corrente.

Archiviazione dei dati per soddisfare tutte le esigenze

Presence archivia video in locale su una micro card SD interna. L’utente può anche scegliere di trasferirli sul proprio account Dropbox o sul server FTP personale.

I video filmati da Presence possono automaticamente essere salvati sull’account Dropbox degli utenti semplicemente accedendo all’App di sicurezza di Netatmo e scegliendo tra le diverse impostazioni di archiviazione. Sia da Welcome che dall’app Dropbox, si possono controllare le registrazioni ovunque ci si trovi e anche se la videocamera è scollegata.

L’utente può anche trasferire i video filmati da Presence sul proprio server FTP personale. L’archiviazione è gratuita e non è necessario nessun abbonamento aggiuntivo a pagamento. La trasmissione dei dati dalla videocamera allo smartphone dell’utente è protetto da crittografia end-to-end a livello bancario, per garantire il massimo livello di protezione.

Installazione fai da te senza sforzo e connessione potente

L’installazione fai da te di Presence è semplice: la videocamera sostituisce una luce esterna già esistente e si connette tramite Wi-Fi alla rete internet di casa.

L’app è accessibile da smartphone, tablet, PC/Mac o Apple Watch. Attraverso la schermata, l’utente può vedere video streaming in tempo reale di tutto ciò che succede intorno alla casa.

La Timeline elenca gli eventi passati e permette all’utente di rivedere i vecchi video.

Con l’aggiornamento di iOS 10, Presence mostra sulla schermata principale dell’iPhone degli utenti uno screenshot di ogni avvenimento. Il proprietario non ha bisogno di sbloccare lo smartphone o accedere all’app di sicurezza di Netatmo per sapere cosa sta accadendo fuori dalla propria casa.

Presence, un’incredibile videocamera esterna con un design elegante

Presence è una videocamera esterna Full HD in grado di catturare immagini straordinarie in qualsiasi condizione di illuminazione. L’estensione del suo campo visivo a 100° e la distanza di rilevamento – senza precedenti – fino a 20 metri forniscono una copertura eccezionale.

Presence è completamente resistente alle intemperie: è infatti in grado di resistere al sole, al ghiaccio, alla pioggia e al vento. Presence ha un design elegante e minimalista. Il corpo della videocamera in alluminio la rende robusta e senza tempo.

Specifiche tecniche

Algoritmo ad alto apprendimento per riconoscere persone, macchine e animali

Fascio di luce ad ampio raggio integrato

Incredibili video Full HD 1080p

Campo visivo esteso di 100°

Rilevazione a lungo raggio fino a 20m/65ft

Sensori 4MP CMOS

Zoom nei video per vedere tutti i dettagli

Microfono integrato

Potente visione notturna a raggi infrarossi

Micro SD in locale inclusa con possibile video back up tramite Dropbox o su FTP personale

Crittografia end-to-end a livello bancario

Installazione fai da te semplice: sostituisce una luce esterna già esistente

Connessione Wi-Fi

Completamente resistente alle intemperie

Disponibilità e compatibilità

Presence sarà disponibile dal 2 Novembre al prezzo di 299,99 euro su www.netatmo.com, su Amazon e da Euronics, Mediaworld, Trony, Expert e Leroy Merlin.

L’App Netatmo Security è completamente gratuita e compatibile con iPhone con sistema operativo da iOS9, Android 4.3 e superiori.

L’App controlla Presence, Welcome, la videocamera di sicurezza interna con riconoscimento facciale e i Tag, i sensori di sicurezza impermeabili per porte e finestre.

L’app è disponibile anche su PC e Mac.

Su Netatmo

Netatmo è una rivoluzionaria società per la smart home, che sviluppa prodotti per l’elettronica di consumo innovativi, connessi e intuitivi e dal design accattivante. Davvero intelligenti, i prodotti di Netatmo sono il risultato di una ricerca continua, per aiutare gli utenti a creare una casa più sicura, più sana e più confortevole.

Netatmo realizza attentamente la meccanica, l’elettronica e i software di tutti i suoi prodotti secondo i migliori standard di qualità e crea applicazioni web e mobile in modo da sfruttarne a pieno tutte le loro potenzialità.

Dal 2012 Netatmo ha presentato dieci dispositivi e accessori, suddivisi in tre categorie:

Weather con la Stazione Meteo e i suoi accessori che consentono agli utenti di monitorare l’ambiente interno ed esterno in più di 170 paesi. È la prima rete di osservazione meteorologica condivisa del mondo.

con la Stazione Meteo e i suoi accessori che consentono agli utenti di monitorare l’ambiente interno ed esterno in più di 170 paesi. È la prima rete di osservazione meteorologica condivisa del mondo. Energy con il Termostato per Smartphone e le Valvole Intelligenti per Termosifoni, entrambi disegnati da Philippe Starck, che permettono agli utenti di risparmiare 37% di energia per riscaldare la propria abitazione. Il Termostato imposta un programma in base alle abitudini degli utenti e gli permette di gestire da remoto il riscaldamento dal proprio smartphone. Le Valvole di Netatmo, invece, assegnano un piano di riscaldamento per ogni stanza della casa, a seconda delle diverse tipologie d’uso e degli stili di vita dei famigliari.

con il Termostato per Smartphone e le Valvole Intelligenti per Termosifoni, entrambi disegnati da Philippe Starck, che permettono agli utenti di risparmiare 37% di energia per riscaldare la propria abitazione. Il Termostato imposta un programma in base alle abitudini degli utenti e gli permette di gestire da remoto il riscaldamento dal proprio smartphone. Le Valvole di Netatmo, invece, assegnano un piano di riscaldamento per ogni stanza della casa, a seconda delle diverse tipologie d’uso e degli stili di vita dei famigliari. Security con le videocamere di sicurezza Welcome e Presence e il loro accessorio. Welcome, la videocamera di sicurezza da interno a riconoscimento facciale, associa i nomi ai volti che vede. Il dispositivo notifica all’utente esattamente chi è in casa, se i loro cari o un estraneo. Presence, la videocamera di sicurezza da esterno, rileva e distingue persone, macchine e animali. La videocamera capisce cosa vede e permette all’utente di sapere esattamente cosa sta succedendo fuori dalla propria abitazione.

con le videocamere di sicurezza Welcome e Presence e il loro accessorio. Welcome, la videocamera di sicurezza da interno a riconoscimento facciale, associa i nomi ai volti che vede. Il dispositivo notifica all’utente esattamente chi è in casa, se i loro cari o un estraneo. Presence, la videocamera di sicurezza da esterno, rileva e distingue persone, macchine e animali. La videocamera capisce cosa vede e permette all’utente di sapere esattamente cosa sta succedendo fuori dalla propria abitazione. Air care – con Healthy Home Coach. Healthy Home Coach è un monitor intelligente per il clima interno, che contribuisce a migliorare l’ambiente domestico.

Netatmo è una realtà chiave nel panorama della smart home, con prodotti disponibili attraverso varie reti di distribuzione in tutto il mondo, sia nei principali rivenditori che nei canali BtoB. Nel Novembre 2015 Netatmo ha ottenuto un finanziamento “Serie B” di 30 milioni di euro. La società ne aveva raccolti €4.5 milioni nel 2013.

Per maggiori informazioni:

www.netatmo.com